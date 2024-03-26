Кулеба пожаловался на грозное оружие ВС РФ

Фото: iStock/JARAMA
ВСУ массово теряют свои позиции из-за использования ВС РФ планирующих авиабомб. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, его слова передает Politico.
«Такую бомбу не заглушить. Она просто падает на тебя и уничтожает все», — рассказал Кулеба.
Он также пожаловался, что украинские военные не могут найти способ противостояния данному оружию и от него совершенно нет возможности спрятаться. По словам главы украинского МИД, ВСУ массово теряют свои позиции из-за плотного использования российскими силами планирующих авиабомб.
Читайте также:
Эксперт Меркурис: российские авиабомбы ФАБ-3000 нанесут разрушительный удар ВСУ
МО: около 300 боевиков «Кракена» уничтожили ударом полуторатонной авиабомбы
Российские авиабомбы стирают с лица земли укрепрайоны ВСУ, заявили в США
Элина Позднякова