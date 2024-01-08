Кулеба рассказал, что думают союзники о заморозке конфликта с РФ

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал в интервью испанской газете Pais, что союзники не просят Украину вести переговоры с РФ о замораживании конфликта.
«Наши союзники не просят нас вести переговоры с Россией о замораживании войны. Это не то, что кто-то может осмелиться положить на стол как вариант», - сообщил Кулеба, когда отвечал на вопрос, предлагали ли союзники заморозить конфликт с РФ.Кулеба объяснил, что Украина должна быть вопросом единства, а не разделения. По мнению главы МИД Украины, российские власти не желают «ни замороженного конфликта, ни мира».
В США грядут президентские выборы, поэтому в конце 2023 года конгресс был занят не Украиной, а по большей части внутренними проблемами. Республиканцы готовы утверждать помощь Украине, только если демократы будут согласны выделить средства на укрепление рубежей с Мексикой, но те пока не дают согласия.
Провал контрнаступления ВСУ заставил союзников Украины задуматься о целесообразности дальнейшей накачки Украины оружием.
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