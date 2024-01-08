Су-34 нанесли удар по укрепрайону ВСУ на Краснолиманском направлении

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Су-34 поразили авиабомбами ФАБ-500 укрепрайон ВСУ, располагающийся на Краснолиманском направлении.
Отечественные бомбардировщики Су-34 поразили авиабомбами ФАБ-500 укрепрайон ВСУ на Краснолиманском направлении, пишет пресс-служба Минобороны.
Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 поразили укрепрайон и живую силу противника на Краснолиманском направлении.
Пилоты атаковали неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).
Многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 каждый день выполняют задачи по ликвидации скопления живой силы и военных объектов.
Ранее расчёты ракетных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» уничтожили скопление бронетехники ВСУ на Купянском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.
По сообщению представителей российского оборонного ведомства, место дислокации боевой техники противника сначала было обнаружено разведкой группировки российских войск «Запад». После этого батарея РСЗО «Ураган» нанесла массированный удар по скоплению техники ВСУ под Купянском.
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Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 поразили укрепрайон и живую силу противника на Краснолиманском направлении.
Многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 каждый день выполняют задачи по ликвидации скопления живой силы и военных объектов.
Ранее расчёты ракетных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» уничтожили скопление бронетехники ВСУ на Купянском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.
По сообщению представителей российского оборонного ведомства, место дислокации боевой техники противника сначала было обнаружено разведкой группировки российских войск «Запад». После этого батарея РСЗО «Ураган» нанесла массированный удар по скоплению техники ВСУ под Купянском.
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Мария Фирсова