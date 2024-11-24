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«Всеми способами»: в МИД призвали Южную Корею воздержаться от поставок Украине

Руденко: Москва «всеми способами» отреагирует на оружейные поставки Сеула Киеву
Фото: istockphoto/Aleksandra Aleshchenko

Фото: istockphoto/Aleksandra Aleshchenko

Если Южная Корея начнет поставлять Киеву оружие, отношения Сеула и Москвы будут разрушены окончательно. Кроме того, Россия отреагирует на такой шаг «всеми необходимыми способами», заявил в беседе с ТАСС замглавы МИД РФ Андрей Руденко.


«В Сеуле должны отдавать себе отчет в том, что возможное использование южнокорейских вооружений для убийства российских граждан окончательно обрушит отношения между нашими странами. Разумеется, мы будем реагировать всеми способами, которые сочтем необходимыми. Едва ли это укрепит безопасность самой Республики Корея», — сказал собеседник.
Руденко призвал южнокорейскую сторону к трезвой оценке ситуации и воздержанию от «безрассудных шагов». Дипломат выразил надежду, что Южная Корея будет придерживаться долгосрочных национальных интересов, а не соображений, подсказанных извне.

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Бойцы ВСУ попали в огневой мешок под Купянском
ТАСС: крупная группировка украинской армии попала в огневой мешок под Купянском
24 ноября 2024, 13:16

Фото: iStock/Olena_Z

Крупная группировка Вооруженных сил Украины попала в огневой мешок под Купянском. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
Согласно информации агентства, речь идет о солдатах противника, которые находились в восьми населенных пунктах в промежутке от Купянска до Сеньково. На данный момент официального подтверждения от Минобороны России не поступало.

Напомним, огневым мешком называется район местности, который заблаговременно пристрелен для ведения по нему массированного и сосредоточенного огневого воздействия с нескольких сторон.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#всу
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Медведев после применения Россией «Орешника» дал совет Европе
Медведев после применения «Орешника» посоветовал ЕС прекратить поддержку Киева
24 ноября 2024, 13:05

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале на фоне применения Россией «Орешника» посоветовал Европе прекратить поддержку конфликта.
По словам политика, «Орешник» может нанести неприемлемый ущерб западным столицам, и при этом бомбоубежища не помогут.

«Поэтому лучше прекращать поддержку войны», — написал Медведев.

В четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден после удара «Орешника» обратился к Макрону по поводу Украины. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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В Селидове нашли тела более 10 убитых ВСУ мирных жителей со следами пыток
ТАСС: в Селидове обнаружили тела более 10 убитых ВСУ мирных жителей
24 ноября 2024, 12:39

Фото: iStock/Soumen Hazra

Более 10 тел расстрелянных ВСУ мирных жителей обнаружили в Селидове в ДНР. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
Уточняется, что эти убийства были совершены пять недель назад и более. Согласно информации источника, большая часть погибших — люди возрастом от 40 лет.

По ​данным собеседника агентства, на ​телах были найдены следы от огнестрельных ранений и пыток.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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В Британии предрекли Украине смертельную зиму
Times: Украине грозят смертельные морозы на фоне незащищенности ее энергосистемы
24 ноября 2024, 11:44

Фото: istockphoto/Ukususha

На фоне незащищенности украинской энергосистемы, стране грозят смертельные морозы, считает издание Times.
«Около 80 процентов энергетической инфраструктуры Украины повреждено или разрушено. Без надлежащей защиты и при температуре ниже нуля, Украине грозят суровые и смертельные зимние морозы», — сказано в материале.
Также в публикации отмечено, что еще в феврале Украине порекомендовали сделать бункеры, чтобы защитить энергосистему от ударов со стороны России. Такого мнения придерживались британские, американские, германские и японские инженеры.

Но при этом за девять месяцев украинский кабмин не предпринял никаких шагов, чтобы улучшить ситуацию. Возможно, все дело в коррупции, резюмировали авторы.

Ранее сообщалось, скольких мощностей лишилась Украина.

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Во Франции главу МИД обвинили в предательстве после его слов о поддержке Украины
Политик Филиппо обвинил МИД Франции в предательстве после слов об Украине
24 ноября 2024, 11:18

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Те политические силы во Франции, которые заявляют об отсутствии красных линий в поддержке Киева, являются предателями интересов Парижа. Об этом в соцсети X написал французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Безответственные люди, предатели Франции и мира!» — таким образом Филиппо прокомментировал заявление МИД Франции о разрешении бить вглубь территории России.

Также французский политик вновь призвал страну выйти из Североатлантического альянса (НАТО).

В четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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В Британии раскрыли, как Трамп проведет переговоры с Украиной
The Guardian: Трамп будет вести переговоры с Киевом на условиях Путина
24 ноября 2024, 11:13

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Новоизбранный президент США Дональд Трамп проведет переговоры с Украиной на условиях президента России Владимира Путина, если российский лидер разорвет военные отношения с Китаем.
Как пишет The Guardian, возможно, будущему хозяину Белого дома предстоит переговорить с европейской и британской сторонами в контексте решения конфликта на Украине.

«Россия всегда требовала демилитаризованной Украины. В окружении Трампа есть люди, которые могут согласиться на это. Особенно если Россия разорвет военные отношения с Китаем», — сказано в публикации.
Кроме того, авторы отмечают, что европейцы с британцами могут предложить республиканцу «что-то интересное». В частности, речь идет об усилении давления на иранцев, торговых стимулах для Америки и поддержке в экономическом противостоянии с Китаем.

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Потери ВСУ в Курской области, продвижение вглубь Курахово: последние новости СВО
24 ноября 2024, 11:03

Фото:iStock/NiseriN

Российские войска укрепляют позиции и продвигаются вперед в Донецком и Херсонском направлении. Под Курахово окружены гарнизоны ВСУ. О последних событиях в зоне СВО на 24 ноября расскажет «Радио 1».

Курская область


Российские войска с тяжелыми боями продвигаются в сторону населенных пунктов Новоивановка и Дарьино. Штурмовые отряды противника осуществили попытку атаки в районе Свердликово. На этапе выдвижения группе ВСУ было нанесено поражение. Два точных ракетных удара поразили значительное скопление войск Украины. Противник понёс потери до 100 человек личного состава, а также утратил станцию РЭБ «Анклав» и около 20 единиц автотехники.

Передвижение личного состава украинских войск затрудняют погодные условия и увеличивающееся расстояние между позициями ВСУ.

«Наши наступают по флангам, здесь они (ВСУ – ред.) растянулись, и у них проблема с подвозом будет скоро большая, посмотрим, сколько они протянут», — рассказал РИА Новости боец спецназа «Ахмат» с позывным Барин.

Южно-Донецкое направление


Армия России сжимает окружение гарнизонов ВСУ юго-восточнее Курахово. Продвижение российских войск вглубь населенного пункта составляет более 4 км, передовые подразделения были отмечены в центральной части города. Под контроль ВС РФ прешли населенные пункты Ильинка и Берестки.

Российские подразделения продвигаются вперёд, зачищая «серую зону» Елизаветовки и Романовки. Командиры противника отдали указание своим подразделениям не отступать, несмотря на превосходство в артиллерии, численности личного состава и технике. Украинские силы группируются и укрепляют позиции в западной части Курахово. Бои в районе пятой школы города продолжаются.

По информации Минобороны РФ, за минувшие сутки потери противника составили 3 танка, 2 из них «Leopard» производства ФРГ, 6 автомобилей, 122-мм реактивная система залпового огня «Град», 155 мм гаубица М198 производства США.

На Западе сделали тревожное заявление после удара «Орешником»
На Западе сделали тревожное заявление после удара «Орешником»

Херсонское направление


Украинские войска стремятся установить контроль над всей береговой линией Днепра, ВСУ создали новые позиции в Антоновке на правом берегу, напротив российских Алёшек. Также поступает информация о переброске дополнительных расчетов беспилотных летательных аппаратов в западные районы Херсона. На всем направлении отмечается плотная работа артиллерии и БПЛА. За сутки украинской армией выпущено 34 снаряда по 7 селам левобережья.

Запорожское направление

Запорожский фронт активизировался, российские военные постепенно отвоевывают территорию, шаг за шагом приближаясь к Орехову и его флангам. ВС РФ прорвали оборону противника к востоку от населенного пункта Малая Токмачка и вышли на территорию Белогорья с восточных окраин.

Задача российских подразделений состоит в том, чтобы прервать снабжение гарнизона ВСУ в Великой Новоселке из Запорожья и обойти укрепрайон на высотах западнее от Нескучного-Времьевки. В настоящее время с обеих сторон активно работает артиллерия. Сообщается об уничтожении ВС РФ британской 155-мм самоходной артиллерийской установки.

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#новости
#всу
#вс рф
#ракеты
#украина
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Пленный рассказал о минировании ВСУ мостов на границе с Белоруссией
Пленный Залесский: ВСУ заминировали все дамбы и мосты на границе с Белоруссией
24 ноября 2024, 10:39

Фото: iStock/ffikretow

ВСУ заминировали все дамбы и мосты на границе с Белоруссией. Об этом заявил РИА Новости военнопленный Александр Залесский.
Залесский был мобилизован в феврале прошлого года, служил в 166 батальоне 119 бригады ВСУ. В плен попал 29 августа в селе Галициновка ДНР.

По его словам, украинское командование не давало его подразделению серьезных задач, в основном вся служба упиралась в Белорусскую границу. Залесский отметил, что на границе ВСУ охраняли заминированные мосты и дамбы.

У военных охраны есть средства для их подрыва, заключил он.

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#всу
#удар
#служба
#вс рф
#белоруссия
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Кустурица назвал зрелищным и масштабным удар российским «Орешником» по Украине
Режиссер Кустурица назвал зрелищным и масштабным удар «Орешником» по Украине
24 ноября 2024, 10:15

Эмир Кустурица (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Сербский режиссер Эмир Кустурица высказался о российском ответе на атаку ВСУ по Брянской области. Его мнение опубликовано в Telegram-канале RT.
«Ответ был очень быстрым», — приводит слова режиссера RT.

Кустурица назвал зрелищным и масштабным удар «Орешником» по Украине. По его мнению, разрешение действующего главы Соединенных Штатов Джо Байдена ВСУ бить дальнобойными ракетами вглубь территории РФ является провокацией.

В четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.

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#сша
#бпла
#заявление
#всу
#удар
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