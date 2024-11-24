«Всеми способами»: в МИД призвали Южную Корею воздержаться от поставок Украине

Фото: istockphoto/Aleksandra Aleshchenko
Если Южная Корея начнет поставлять Киеву оружие, отношения Сеула и Москвы будут разрушены окончательно. Кроме того, Россия отреагирует на такой шаг «всеми необходимыми способами», заявил в беседе с ТАСС замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
«В Сеуле должны отдавать себе отчет в том, что возможное использование южнокорейских вооружений для убийства российских граждан окончательно обрушит отношения между нашими странами. Разумеется, мы будем реагировать всеми способами, которые сочтем необходимыми. Едва ли это укрепит безопасность самой Республики Корея», — сказал собеседник.Руденко призвал южнокорейскую сторону к трезвой оценке ситуации и воздержанию от «безрассудных шагов». Дипломат выразил надежду, что Южная Корея будет придерживаться долгосрочных национальных интересов, а не соображений, подсказанных извне.
Читайте также:
В Британии предрекли Украине смертельную зиму
Во Франции главу МИД обвинили в предательстве после его слов о поддержке Украины
В Британии раскрыли, как Трамп проведет переговоры с Украиной
Никита Кротов