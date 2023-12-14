В США заявили, что Зеленскому стоит рассмотреть сдачу Крыма

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Украине, возможно, стоит подумать и отказаться от притязаний на Крым и другие территории, которые перешли в состав России. Об этом заявил экс-командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис в своей колонке для агентства Блумберг.
«Кажется маловероятным, что украинские силы могут изгнать Россию из значительной части в настоящее время оккупированной части страны. Возможно, Зеленский мог бы рассмотреть временную или даже постоянную сдачу Крыма и "сухопутного моста", соединяющего его с Россией, в обмен на согласие с членством Киева в ЕС и Организации Североатлантического договора», - написал Ставридис.
Однако он отметил, что подобные решения должны приниматься гражданами Украины, при этом такое соглашение было бы похоже на сценарий окончания Корейской войны.
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Элина Позднякова