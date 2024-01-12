Рогов заявил, что слова США о прекращении помощи Украине – ловушка

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Заявление США о прекращении помощи Украине является лишь информационным шумом. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил о прекращении финансирования Украины до одобрения конгрессом запроса на новые средства.
При этом Рогов расценил это заявление как информационный шум и пропагандистскую ловушку. По его словам, в настоящее время у ВСУ есть вооружение, которым они продолжают обстреливать российские населённые пункты. К тому же, США могут тайно поставлять Украине снаряды. При таком раскладе событий Россия может недооценить возможности противника.
В заключение специалист подчеркнул, что западные союзники будут поставлять вооружение Украине до тех пор, пока им это выгодно. Поскольку ВСУ пока сдерживают оборону и наносят удары по России, поставки не прекратятся.
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При этом Рогов расценил это заявление как информационный шум и пропагандистскую ловушку. По его словам, в настоящее время у ВСУ есть вооружение, которым они продолжают обстреливать российские населённые пункты. К тому же, США могут тайно поставлять Украине снаряды. При таком раскладе событий Россия может недооценить возможности противника.
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Анастасия Чинкова