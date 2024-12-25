В Раде предложили упростить механизм привлечения осужденных в ВСУ

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Депутат Верховной рады Ольга Василевская-Смаглюк предлагает упростить механизм привлечения в ряды украинской армии осужденных из-за нехватки людей в ВСУ. Об этом она сообщила украинскому изданию Новости.LIVE.
По ее словам, существующий механизм является крайне сложным. Василевская-Смагалюк отметила, что желающие служить в ВСУ есть и в местах лишения свободы.
Депутат добавила, что украинцы не готовы брать в руки оружие, при этом многие также прячутся от мобилизации.
Напомним, Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации преступников, которые отбывают наказание в местах лишения свободы. В мае этого года замглавы минюста Украины Елена Высоцкая рассказала, что служить в рядах украинской армии хотят около четырех тысяч заключенных.
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Депутат добавила, что украинцы не готовы брать в руки оружие, при этом многие также прячутся от мобилизации.
Напомним, Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации преступников, которые отбывают наказание в местах лишения свободы. В мае этого года замглавы минюста Украины Елена Высоцкая рассказала, что служить в рядах украинской армии хотят около четырех тысяч заключенных.
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Екатерина Коршунова