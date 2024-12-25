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В Раде предложили упростить механизм привлечения осужденных в ВСУ

Депутат Рады Василевская-Смаглюк призвала упростить привлечение осужденных в ВСУ
Фото: iStock/Olena_Z

Фото: iStock/Olena_Z

Депутат Верховной рады Ольга Василевская-Смаглюк предлагает упростить механизм привлечения в ряды украинской армии осужденных из-за нехватки людей в ВСУ. Об этом она сообщила украинскому изданию Новости.LIVE.
По ее словам, существующий механизм является крайне сложным. Василевская-Смагалюк отметила, что желающие служить в ВСУ есть и в местах лишения свободы.

Депутат добавила, что украинцы не готовы брать в руки оружие, при этом многие также прячутся от мобилизации.



Напомним, Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации преступников, которые отбывают наказание в местах лишения свободы. В мае этого года замглавы минюста Украины Елена Высоцкая рассказала, что служить в рядах украинской армии хотят около четырех тысяч заключенных.

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Названы суточные потери ВСУ в зоне СВО
Минобороны: суточные потери ВСУ в зоне СВО составляют свыше 550 боевиков
25 декабря 2024, 14:31

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Свыше 550 человек за сутки потеряли боевики ВСУ в зоне спецоперации, доложили в Минобороны РФ. Уточняется, что бойцы ВС РФ отразили десять контратак противника.
«Отражено 10 контратак вооруженных формирований противника. Противник потерял более 550 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер, три автомобиля, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 122-мм гаубицу Д-30 и 105-мм орудие М101 производства США», — гласит сводка оборонного ведомства.
Перед этим стало известно о сбитии украинских дронов в Чечне. Уточнялось, что была задействована противовоздушная оборона. Детали произошедшего не приводятся.

Также сообщалось, как Рада решила привлекать осужденных в ряды ВСУ.

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В Чечне сбили украинские беспилотники
25 декабря 2024, 14:15

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В Чечне средства противовоздушной обороны сбили украинские беспилотники. Об этом сообщил племянник главы региона Рамзана Кадырова, секретарь Совбеза республики Хамзат Кадыров.
«Информация о том, что беспилотники попали в какой-то объект, неправда. Все сбито!» — написал племянник Кадырова в соцсети.

При этом число сбитых беспилотников и другие подробности он не привел.

Утром 25 декабря жители Грозного сообщали о звуках взрывов. По предварительным данным, город подвергся атаке дронов.

Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявлял, что взрыв и пожар в торговом центре во Владикавказе произошли из-за падения обломков сбитого БПЛА. По данным Министерства обороны, противник атаковал целый ряд регионов СКФО.

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ВС РФ нанесли массированный удар по энергетическим объектам Украины
25 декабря 2024, 14:03

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Армия России 25 декабря нанесла по объектам энергетики Украины массированный ракетный удар. Об этом сообщили в Минобороны РФ в ежедневной сводке о ходе спецоперации.
«Сегодня утром Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, под российский удар попали украинские энергообъекты, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса страны.

В министерстве подчеркнули, что все назначенные объекты поражены, а цели удара достигнуты.

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Эксперт оценил вероятность блэкаута на Украине после слов Зеленского
Юшков: энергетика Украины в сложном положении, но у России нет желания ее добить
25 декабря 2024, 13:59

Фото: istockphoto/vladj55

Электроэнергетика Украины в сложном положении, однако у российской стороны нет желания добивать ее, заявил «Ленте.ру» энергетик Игорь Юшков. Он уточнил, что киевский режим перенастроил работу своих энергетических систем. Кроме того, Юшков подчеркнул, что Россия бьет в ответ на шаги Украины.
«Как ни странно, они (украинские власти) еще и запаслись газом очень плохо. Может быть, даже в конце отопительного сезона придется кого-то отключать, особенно если будут резкие морозы. Поэтому в целом ситуация сложная для украинской энергетики, но мы не видим стремления России добить ее», — прокомментировал аналитик.
Перед этим Владимир Зеленский оценил ракетную атаку по Украине. Со слов украинского политика, РФ хочет блэкаута на Украине. Также он назвал количество ракет и дронов, использованных Россией.

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#украина
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Лавров прокомментировал удары ВСУ по РФ
Лавров: Россия не обязательно должна сразу отвечать на атаки Киева
25 декабря 2024, 13:44

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Россия не обязательно должна быстро отвечать на удары ВСУ по российским территориям. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«Не обязательно сразу после бандитского удара по Казани, по Курской области, по Брянской, Белгородской, необязательно сразу наутро что-то делать. Можно немножко подождать, мы люди терпеливые», — заявил Лавров.

Он привел в пример пословицу «Семь раз отмерь, один раз отрежь» и подчеркнул, что порой нужно отмерить так, чтобы потом отрезать по полной программе.

По словам Лаврова, в последние месяцы российская армия наносит значительный ущерб ВСУ.

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Глава МИД РФ Лавров: России нужны гарантии, а не «перемирие»
25 декабря 2024, 13:43

Фото: istockphoto/IherPhoto

Российской стороне нужны юридические гарантии, а не «перемирие» в конфликте на Украине, заявил главный дипломат РФ Сергей Лавров.
«Президент [России Владимир Путин] уже не раз об этом говорил: (...) перемирие нас не устроит, нам нужны надежные, юридически обязывающие договоренности», — сказал министр журналистам «России 1».

Дипломат считает, что «перемирие» даст возможность Киеву перегруппироваться при помощи коллективного Запада. Лавров заключил, что западные союзники Украины все еще пытаются нанести поражение России в стратегическом плане.

В июне президент России Владимир Путин предложил киевскому режиму урегулировать конфликт миром, однако на той стороне отказались. На прямой линии президент отметил, что подписывать документы Россия может лишь с легитимными представителями украинской власти.

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Опубликованы кадры последствий удара ВСУ по Льгову
25 декабря 2024, 13:40

Фото: istockphoto/Roman Novitskii

В сети появилось видео, запечатлившее последствия ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Льгову в Курской области. Ролик был опубликован ТАСС.
На видеозаписи можно увидеть пятиэтажный многоквартирный дом, у которого обрушились два этажа над одним из подъездов. Обломки упали на стоящие рядом автомобили, многие из которых получили серьезные повреждения. Кроме того, у десятков окон здания выбиты стекла.


Ранее сообщалось, что целью удара ВСУ по Льгову могла стать колония, где содержатся военнопленные. Информация о ракетном ударе по Льгову поступила утром 25 декабря. По неофициальным данным, в результате атаки погибли три человека. Удары также пришлись на крышу сахарного завода, теплоэлектроцентраль, жилой дом и газопровод.

Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

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#газопровод
#военные
#жилой кадры
#всу
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Бойцы ВС РФ освободили от ВСУ еще один населенный пункт в ДНР
Минобороны: бойцы ВС РФ освободили от ВСУ Новый Труд в ДНР
25 декабря 2024, 13:26

Фото: istockphoto/zim286

Населенный пункт Новый Труд в Донбассе освободила российская армия от боевиков ВСУ, доложили в Минобороны РФ.
«В результате решительных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Новый Труд Донецкой Народной Республики», — сказано в сводке оборонного ведомства.
Перед этим Telegram-канал Military Theme Z показал видеозапись с изувеченными телами украинских военнослужащих в Курской области. Где конкретно были сделаны кадры, не уточнялось.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года. Верховный главнокомандующий подчеркнул, что киевский режим в течение восьми лет осуществлял геноцид мирного населения Донбасса. Позже Донбасс вошел в состав РФ.

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#украина
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В Харькове заявили об ударе по объектам энергетики
Мэр Терехов: энергетические объекты, котельные и ТЭЦ попали под удар в Харькове
25 декабря 2024, 13:20

Фото: iStock/FotografieLink

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о новых ударах по энергетическим объектам города, включая котельные и теплоэлектроцентраль (ТЭЦ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Несмотря на разрушения, электротранспорт в городе продолжает функционировать, специалисты работают над устранением аварий на поврежденных объектах.

Удары по украинской инфраструктуре со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно.

На массированный удар по Украине отреагировал глава киевского режима Владимир Зеленский. По его словам, российская сторона использовала «более 70 ракет», включая баллистические, а также сотни беспилотников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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