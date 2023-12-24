В Брянской области ВСУ обстреляли село, есть пострадавший

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Жителя села Зерново Суземского района Брянской области ранило во время обстрела со стороны ВСУ.
Об этом рассказал губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. По мирным объектам в Зерново было выпущено более 30 снарядов. По селу наносились удары из минометного и танкового орудий.
Пострадавшему мужчине оказали медицинскую помощь.
Разрушена оказалась хозпостройка и нарушилось энергоснабжение в селе. Все экстренные и оперативные службы на месте ведут работы.
Ранее сообщалось, что Россия, возможно, испортит Рождество Украине, если соберет для этого силы в то время, как у Украины заканчивается вооружение. Об этом рассказал экс-глава Армии обороны Эстонии, член Европарламента генерал Рихо Террас, сообщает ERR.
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Эстонский генерал Террас предположил, что РФ начнёт наступление в Рождество
Пострадавшему мужчине оказали медицинскую помощь.
Ранее сообщалось, что Россия, возможно, испортит Рождество Украине, если соберет для этого силы в то время, как у Украины заканчивается вооружение. Об этом рассказал экс-глава Армии обороны Эстонии, член Европарламента генерал Рихо Террас, сообщает ERR.
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Мария Фирсова