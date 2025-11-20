«Купянск освобождён»: Российские военные доложили Путину о ситуации на фронте
Владимир Путин провёл совещание в командном пункте группировки «Запад»
Президент РФ Владимир Путин посетил командный пункт группировки «Запад». Глава государства провёл совещание с начальниками Генштаба, Главного оперативного управления, а также с командующими группировок «Запад» и «Юг». Об этом сообщает РИА Новости.
Военные доложили Путину о ситуации на различных направлениях, включая районы Купянска, Константиновки и Краматорска. Боевые действия сейчас проходят непосредственно внутри Константиновки. В районе Купянска-Узлового российские силы заблокировали около 15 батальонов Вооружённых сил Украины.
Глава Генштаба России Валерий Герасимов доложил российскому лидеру, что Купянск освобождён.
«Соединения группировки «Запад» освободили город Купянск и продолжают уничтожение формирований Вооружённых сил Украины, окружённых на левом берегу реки Оскол», — заявил Герасимов.Владимир Путин отметил, что военные выполнили все задачи, которые он поставил на предыдущем совещании.