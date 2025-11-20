В Киеве сотрудник ТЦК открыл стрельбу по убегавшему мужчине
В Киеве сотрудники ТЦК (аналог военкомата на Украине) стреляли в 22-летнего парня, который пытался избежать проверки документов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Инцидент произошел 16 ноября в Деснянском районе. На появившихся в Сети кадрах видно, как несколько человек в военной форме окружают гражданский автомобиль, и из него в этот момент выскакивает молодой человек. Один из военкомов вскидывает руку в направлении убегающего для выстрела, в то время как другой бьет ногой по машине. Пострадавший в соцсетях заявил, что не подлежит мобилизации.
Ранее сообщалось, что сотрудники военкомата на Украине похитили священника Черкасской епархии Константина Волового. Инцидент произошел по дороге из Смелы в Черкассы.
