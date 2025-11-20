В Киеве сотрудник ТЦК открыл стрельбу по убегавшему мужчине

20 ноября 2025, 16:12

Фото: iStock/Ekaterina79

В Киеве сотрудники ТЦК (аналог военкомата на Украине) стреляли в 22-летнего парня, который пытался избежать проверки документов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.