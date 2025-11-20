Стало известно, что мешает Залужному возглавить Украину вместо Зеленского
Килинкаров: Залужного нельзя легитимно интегрировать в текущую вертикаль власти
Политолог Спиридон Килинкаров заявил, что в нынешней ситуации замена Владимира Зеленского на экс-главкома ВСУ Валерия Залужного на посту президента Украины невозможна.
В беседе с «NEWS.ru» Килинкаров пояснил, что Залужный не занимает выборных должностей и не обладает статусом депутата.
«Его невозможно легитимно интегрировать в текущую вертикаль власти, за исключением, возможно, должности премьер-министра. Однако даже для этого потребуется полное переформатирование парламентской коалиции», — заявил эксперт.Аналитик отметил, что, хотя многие рассматривают Залужного как потенциального будущего президента, до окончания конфликта выборы проводить не будут.
«А если конфликт закончится, возникает вопрос: зачем Украине президент-военный в мирное время? В чём будет разбираться военный человек в контексте восстановления страны, энергетики, экономики?» — заключил политолог.