Стало известно, что мешает Залужному возглавить Украину вместо Зеленского

20 ноября 2025, 18:50

Килинкаров: Залужного нельзя легитимно интегрировать в текущую вертикаль власти

Фото: Istock/twinsterphoto

Политолог Спиридон Килинкаров заявил, что в нынешней ситуации замена Владимира Зеленского на экс-главкома ВСУ Валерия Залужного на посту президента Украины невозможна.





В беседе с «NEWS.ru» Килинкаров пояснил, что Залужный не занимает выборных должностей и не обладает статусом депутата.

«Его невозможно легитимно интегрировать в текущую вертикаль власти, за исключением, возможно, должности премьер-министра. Однако даже для этого потребуется полное переформатирование парламентской коалиции», — заявил эксперт.

«А если конфликт закончится, возникает вопрос: зачем Украине президент-военный в мирное время? В чём будет разбираться военный человек в контексте восстановления страны, энергетики, экономики?» — заключил политолог.

