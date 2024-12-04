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ВСУ уступают армии России важные населенные пункты – Курахово и Торецк (Дзержинск – российское название). Такое заявление сделала украинский депутат Виктория Сюмар на заседании Верховной рады.
«В эти минуты теряем Курахово, теряем Торецк, и эти потери стали следствием того, что украинские войска после Авдеевки отвели в голое поле», — заявила Сюмар.
По ее словам, после нескольких провалов ВСУ в зоне боевых действий украинскому командованию стоит выработать конкретные предложения по возведению фортификаций. Однако пока в этом направлении работа не ведется, отметила нардеп.
По данным председателя комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов ОП РФ Владимира Рогова, бойцы ВС РФ выбили подразделения группировки ВСУ из большей части Курахова. Инициатива находится в руках нашей армии. Большая часть города находится под контролем российских сил.
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Элина Позднякова