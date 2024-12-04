Российские бойцы зачищают Старые Терны от остатков ВСУ

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Бойцы российской армии зачищают поселок Старые Терны в ДНР на западном берегу Кураховского водохранилища от оставшихся групп ВСУ. Об этом рассказал председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов ОП РФ Владимир Рогов, его слова передает ТАСС.
«Наши войска проводят зачистку населенного пункта Старые Терны, который фактически уже перешел под российский контроль», — сказал Рогов.
В беседе с РИА Новости он уточнил, что противника удалось выбить из поселка за сутки.
По словам Рогова, населенный пункт Старые Терны помешает ВСУ напрямую перебрасывать подразделения между Солнцевкой и Кураховым, где уже ведутся бои, а большая часть города находится под контролем российских сил.
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Элина Позднякова