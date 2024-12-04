Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Российские бойцы зачищают Старые Терны от остатков ВСУ

Российские бойцы зачищают Старые Терны от остатков ВСУ

Рогов: ВС РФ проводят зачистку Старых Тернов в районе Курахова
Фото: iStock/Jakub Laichter

Фото: iStock/Jakub Laichter

Бойцы российской армии зачищают поселок Старые Терны в ДНР на западном берегу Кураховского водохранилища от оставшихся групп ВСУ. Об этом рассказал председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов ОП РФ Владимир Рогов, его слова передает ТАСС.
«Наши войска проводят зачистку населенного пункта Старые Терны, который фактически уже перешел под российский контроль», — сказал Рогов.

В беседе с РИА Новости он уточнил, что противника удалось выбить из поселка за сутки.



По словам Рогова, населенный пункт Старые Терны помешает ВСУ напрямую перебрасывать подразделения между Солнцевкой и Кураховым, где уже ведутся бои, а большая часть города находится под контролем российских сил.

Читайте также:

Удар по ВСУ в Судже, Штурмы в Торецке, контратаки в Курской области: последние новости СВО

Марочко: ВСУ начали отвод частей в Сватовском районе ЛНР

ВС РФ взяли в плен семерых солдат президентской бригады ВСУ в Великой Новоселке
#контроль
#новости
#всу
#солдат
#удар
#рф
#рогов
«Мобилизуют всех»: В ВСУ раскрыли планы по призыву
В ВСУ заявили, что все украинские мужчины будут мобилизованы
04 декабря 2024, 11:55

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Мобилизованы будут все украинские мужчины. Такое заявление сделал замкомбрига 68-й бригады ВСУ с позывным «Явир», его слова передает украинское издание «Страна».
«У всех сейчас есть страх, что они попадут на войну, и их жизнь закончится. Все мужчины, которые сейчас дома, должны готовиться. Оно их не обойдет. Официально по документам пригодных нет. Скоро будут привлекаться все», — заявил он.

Он также отметил, что сотрудники ТЦК набирают всех подряд, чтобы выполнить поставленные планы. Из-за этого из 140 новобранцев 60 являются непригодными к службе в армии. По словам мобилизованных, в ТЦК им прямо говорят, что нужно выполнить план, а там их освободят.

При этом «Явир» видит основную проблему не в ТЦК, а в медиках, которые выдают липовые справки за взятки.

Читайте также:

«Склонность к суициду»: мужчину с диагнозом мобилизовали на Украине

Бывший премьер Украины предсказал полное исчезновение украинцев как нации

Военком на Украине сравнил мобилизованных с загнанными в угол крысами
#страх
#жизнь
#план
#мужчины
#сотрудники
#справки
#дома
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Посольство США в Киеве не разрешило Зеленскому давать интервью Карлсону
04 декабря 2024, 11:51

Такер Карлсон (Фото: РИА Новости/ Илья Питалев)

Такер Карлсон заявил в своём Телеграм-канале, что посольство США в Киеве запретило главе киевского режима Владимиру Зеленскому давать интервью журналисту.
По словам представителя СМИ, вместо этого Владимиру Зеленскому разрешили побеседовать с телеканалом CNN.

В апреле Такер Карлсон обращался к главе киевского режима с запросом о проведении интервью, но в то время на Банковой не ответили на его предложения.

После этого посол по особым поручениям МИД Российской Федерации по преступлениям киевского режима Родион Мирошник выдвинул предположение, что неудобные вопросы, заданные Владимиру Зеленскому, вызывают у него истерику и раздражительность.

«Мы прогнозировали эту ситуацию сразу по выходу интервью Владимира Путина Такеру Карлсону и предрекали, что будет именно так. Потому что Зеленский давным-давно изнежен только пропагандистским интервью», — обращал внимание он.

Читайте также:

«Зеленский боится»: на Украине прокомментировали заявление Карлсона из России

Западный журналист предупредил о максимальной близости мира к ядерной войне

Американский журналист анонсировал интервью с главой МИД России
#сми
#посол
#интервью
#зеленский
#такер карлсон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МИД ФРГ: немецкие военные могут отправиться на Украину
04 декабря 2024, 11:16

Фото: iStock/ alzay

Глава МИД Германии Анналена Бербок объявила, что немецкие военные могут отправиться на Украину и участвовать в обеспечении режима прекращения огня, если он будет принят и согласован Москвой и Киевом, проинформировало издание Die Welt.
«В случае прекращения огня между Украиной и Россией немецкие солдаты также могут быть задействованы для обеспечения мира», — обратила внимание Анналена Бербок.

Когда главу МИД ФРГ спросили, какую военную роль может сыграть Германия, она подчеркнула, что лишь «мы, европейцы, можем вместе защитить мир», передала газета Bild.

На встрече глав МИД стран – членов НАТО Анналена Бербок попросила предоставить Киеву членство в Североатлантическом альянсе и добавила, что Германия будет «всеми силами» поддерживать любые усилия по завершению конфликта, сообщило агентство DPA.

Ранее сообщалось, что кандидат в канцлеры Германии от блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц опроверг заявления о выдвижении ультиматума Российской Федерации.

Читайте также:

Шольц направил «послание» Путину из Киева

Стало известно, зачем Шольц приехал в Киев впервые за 2,5 года

Власти Германии закроют немецкое бюро Первого канала
#мид
#германия
#фрг
#солдаты
#мир
#нато
#украина
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
БПЛА ВСУ пытался атаковать здание полка ППСН им. А. Кадырова в Грозном
04 декабря 2024, 10:44

Фото: iStock/sommersby

Украинский беспилотник попытался атаковать здание полка ППСН им. А. Кадырова в Грозном, пишет Baza.
По данным издания, взрыв произошел около 05:00 утра 4 декабря. Предполагается, что украинская сторона пыталась атаковать один из объектов полка ППСН имени Ахмата Кадырова. Ночью в местном аэропорту также вводился план «Ковёр». В результате был перенесён один рейс на Москву.

Официально данная информация пока не подтверждалась.

Напомним, ВСУ впервые атаковали Чечню 29 октября. Тогда после удара вражеского беспилотника загорелась крыша здания на территории Российского университета спецназа (РУС) в Гудермесе.

Минувшей ночью ​украинская сторона также предприняла попытку атаковать аэродром Дягилево в Рязани и одно из крупнейших предприятий микроэлектроники России в Брянске АО «Группа Кремний ЭЛ».

Читайте также:

Три дрона ВСУ атаковали аэродром Дягилево в Рязани

Дроны ВСУ атаковали предприятие микроэлектроники в Брянске

Беспилотники ВСУ атаковали Таганрог
#взрыв
#информация
#план
#крыша
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Три дрона ВСУ атаковали аэродром Дягилево в Рязани
04 декабря 2024, 10:36

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Три украинских беспилотника атаковали аэродром Дягилево в Рязани, пишет Mash. Уточняется, что самолеты не пострадали.
По данным издания, беспилотники прилетели с разницей в 10 минут. Предварительно, все они были сбиты. Самолеты с аэродрома оперативно подняли в безопасное место, на земле зафиксировали лишь незначительные повреждения.

Это уже третий удар по Дягилево за все время проведения СВО. Первый раз это произошло 5 декабря 2022 года, второй – в июле текущего года.

Там располагается 43-й Центр боевого применения и переучивания лётного состава, оснащённый самолётами Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ, Ан-26.

Минувшей ночью ВСУ также попытались атаковать дронами одно из крупнейших предприятий микроэлектроники России в Брянске АО «Группа Кремний ЭЛ».Сбито два беспилотника. Обломками повредило ​крышу здания и забор.

Читайте также:

Удар по ВСУ в Судже, Штурмы в Торецке, контратаки в Курской области: последние новости СВО

Украинские беспилотники атаковали российские регионы

Беспилотники ВСУ атаковали Таганрог
#самолёты
#новости
#сво
#всу
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ми-28нм ударил ракетами по опорному пункту ВСУ в Курской области — видео
Ми-28нм ударил ракетами по опорному пункту ВСУ в Курской области
04 декабря 2024, 10:32

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Экипаж российского вертолёта Ми-28нм нанёс удар авиационными ракетами по скоплению живой силы и опорному пункту Вооружённых сил Украины. Это произошло в приграничном районе Курской области.
Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в официальном телеграм-канале, снабдив пост соответствующей видеозаписью. На кадрах можно увидеть, как вертолёт заходит на боевой курс, затем производит несколько ракетных залпов. После успешного поражения наземных целей Ми-28мн благополучно вернулся на аэродром базирования.

Машина Ми-28мн, также называемый «Ночной охотник», представляет собой ударный вертолёт, разработанный и построенный ПАО «Роствертол». Его история началась с советского вертолёта Ми-28, впервые поднявшегося в небо осенью 1982 года. Вертолёт предназначен для поддержки десанта, а также для уничтожения живой силы и техники противника.

Читайте также:

МО РФ: Экипажи Ка-52М уничтожили скопление живой силы ВСУ в Курской области

МО: Группа ударных вертолётов ВКС уничтожила огневые точки ВСУ в Курской области

Вертолёт Ми-28НМ ударил по живой силе и бронетехнике ВСУ в Курской области
#аэродром
#история
#небо
#вертолёт
#рф
#служба
#всу
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Зеленский боится»: на Украине прокомментировали заявление Карлсона из России
Украинская журналистка Панченко: Зеленский боится общаться с Карлсоном
04 декабря 2024, 10:28

Президент Украины Владимир Зеленский (фото: РИА Новости / Стрингер)

Украинская журналистка Диана Панченко в своей социальной сети заявила, что Владимир Зеленский боится давать интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Так она прокомментировала анонс предстоящего интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
«Зеленский рад, что интервью с Вами не будет. Потому что он боится говорить о мире», — написала Панченко в ответ на пост Карлсона.
По её мнению, президент Украины не видит смысла в прекращении боевых действий.

Ранее журналист сообщил на своей странице, что вернулся в Москву для того, чтобы взять интервью у министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Оно будет опубликовано в ближайшее время.

В анонсе Карлсон отметил, что США находятся в состоянии «реальной войны» с Россией. Он также сообщил, что посольство США в Киеве отказало Зеленскому в возможности пообщаться с ним. Однако побеседовать с телеканалом CNN президенту Украины разрешалось.

К утру 4 декабря анонс интервью Карлсона набрал четыре миллиона просмотров. Журналист подчеркнул, что американцы не имеют полного представления о ситуации, поскольку им недоступна вся информация.

Читайте также:

На Украине активно формируются альянсы против Зеленского

Украинский депутат раскритиковал Зеленского за упущенный шанс заключить мир с Россией

Сырский рассказал Зеленскому о сложнейших для армии Украины направлениях
#журналист
#президент
#интервью
#зеленский
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В НАТО отговаривают Украину от переговоров с Россией
NYT: генсек НАТО предложил Киеву отложить переговоры с Россией
04 декабря 2024, 10:10

Фото: iStock/Michele Ursi

Генсек НАТО Марк Рютте предложил Киеву перенести мирные переговоры с Россией до усиления переговорных позиций Украины с помощью новых поставок вооружения для ВСУ. Об этом пишет американская газета The New York Times со ссылкой на заявления генсека.
«(Рютте) предложил во вторник Украине отложить любые мирные переговоры с Россией до тех пор, пока западные союзники не смогут направить достаточную военную помощь», — говорится в статье.

Ранее Рютте заявлял, что НАТО хочет обеспечить Украине благоприятную позицию на переговорах с Россией по мирному урегулированию конфликта. Он подчеркнул, что для усиления позиций Украины необходимо оказывать стране больше военной помощи. И эта помощь должна заключаться в увеличении поставок вооружения для ВСУ и подготовке украинских солдат.

Читайте также:

В НАТО увидели угрозу от возможной сделки Трампа по Украине

В НАТО оценили возможную отправку войск на Украину

В НАТО идёт обсуждение превентивных ударов по РФ на случай конфликта
#помощь
#сделки
#нато
#всу
#вооружения
#солдат
#рф
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Дроны ВСУ атаковали предприятие микроэлектроники в Брянске
Shot: ВСУ попытались ударить по предприятию микроэлектроники в Брянске
04 декабря 2024, 09:50

Фото: iStock/aapsky

Минувшей ночью ВСУ попытались атаковать дронами одно из крупнейших предприятий микроэлектроники России в Брянске АО «Группа Кремний ЭЛ». Об этом пишет Shot.
По данным издания, на предприятии работают порядка двух тысяч человек. В ночь на 4 декабря около 02:30 два беспилотника предприняли попытку атаковать завод.

Вражеские беспилотники летели с разницей в 10 минут. Их удалось сбить. Однако упавшие обломки слегка повредили крышу одного из зданий и забор. Серьезных разрушений нет.

По данным Минобороны РФ, всего минувшей ночью и утром над российскими регионами сбито и перехвачено 35 вражеских БПЛА: в Брянской, Курской, Ростовской, Рязанской, Калужской, Астраханской областях и в Краснодарском крае.

Читайте также:

Удар по ВСУ в Судже, Штурмы в Торецке, контратаки в Курской области: последние новости СВО

Украинские беспилотники атаковали российские регионы

Беспилотники ВСУ атаковали Таганрог
#минобороны рф
#завод
#ночь
#бпла
#человек
#регионы
#новости
#всу
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате