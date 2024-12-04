Удар по ВСУ в Судже, Штурмы в Торецке, контратаки в Курской области: последние новости СВО

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Ситуация в Курской области остаётся напряжённой. Вооружённые силы России продолжают свои действия по вытеснению украинских войск с приграничных территорий, а в ряде населённых пунктов идут ожесточённые бои. ВС РФ также активно уничтожают украинскую бронетехнику на Краснолиманском и Купянском направлениях. О том, как складывается обстановка на других участках фронта расскажет «Радио 1».
Курская область
По информации телеграм-канала «Архангел спецназа Z», украинские силы осуществляют контратаки в районе Дарьино. В ходе боевых действий наблюдается высокая активность противника, который использует FPV-дроны. На подступах к населенному пункту происходят ожесточённые столкновения. В то же время в Новоивановке украинские войска пытаются удержать свои позиции и сдержать продвижение российских штурмовых подразделений на востоке села.
Также сообщается о столкновениях в районе Мартыновки, где российские десантники продолжают уверенное наступление на окраинах населённого пункта. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал видео точечного удара российских военных по живой силе ВСУ в Суджанском районе Курской области, отметив, что операцию провели бойцы спецназа «Ахмат» под командованием военнослужащего с позывным «Хохол».
Стали известны подробности ключевых боев за Курахово
Краснолиманское направление
В районах Тернов и Торского продолжаются интенсивные и затяжные бои. Российские силы регулярно уничтожают украинскую бронетехнику, но сопротивление противника остается стойким. Ситуацию усугубляет местность, способствующая длительным столкновениям.
Угледарское направление
На этом участке наблюдаются значительные успехи российских войск. Министерство обороны официально подтвердило освобождение Новодаровки, что сокращает расстояние до стратегически важных объектов — Новополя и последней дороги из Великой Новоселки. В районе Нового Комара также отмечены успешные наступательные действия.
Южнее Курахово продолжаются ожесточенные бои. Освобождена Романовка, однако в Анновке и Веселом Гае противник продолжает упорное сопротивление. В Курахово большая часть высотной застройки находится под контролем российских сил, однако западная часть города остается за ВСУ.
Купянское направление
На Купянском направлении российские войска уверенно продвигаются к Боровой с двух сторон: с востока от Першотравневого и с севера из районов Кругляковки и Загрызово. Тем не менее, к северу от Купянска обстановка остается сложной. Украинские силы сосредоточили значительные ресурсы и атакуют российские позиции на плацдармах у Двуречной на западном берегу реки Оскол.
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Херсонское направление
На левом берегу Днепра фиксируется заметный рост активности беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) со стороны ВСУ. За сутки по территории был выпущен 41 снаряд. В Новой Каховке один из обстрелов привел к возгоранию жилого дома.
Запорожское направление
На Запорожском направлении также наблюдается рост количества дронов всех типов. Накануне удар беспилотника привел к пожару на автозаправочной станции в Токмаке, расположенной более чем в 20 километрах от линии фронта. ВСУ активно нацеливаются на автотранспорт, усложняя логистику российских войск в зоне боевых действий.
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Торецкое направление
В Торецке началась операция по штурму шахты «Центральная». По информации с мест, российские силы захватили позиции на двух терриконах шахты и ведут зачистку территории. Тем не менее, ситуация остается нестабильной из-за контратак противника. Если удастся удержать достигнутые позиции, это может привести к разрушению линии обороны ВСУ на данном участке.
Часовоярское направление
В Часове Яре обстановка остается напряженной. Неблагоприятные погодные условия временно ограничивают использование беспилотников, что штурмовые подразделения пытаются использовать для прорыва. Противник продолжает минирование дорог, улиц и подходов, осложняя наступление. Бои с высокой плотностью продолжаются на северном и южном флангах города.
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