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Удар по ВСУ в Судже, Штурмы в Торецке, контратаки в Курской области: последние новости СВО

Фото: iStock/ Banu R

Фото: iStock/ Banu R

Ситуация в Курской области остаётся напряжённой. Вооружённые силы России продолжают свои действия по вытеснению украинских войск с приграничных территорий, а в ряде населённых пунктов идут ожесточённые бои. ВС РФ также активно уничтожают украинскую бронетехнику на Краснолиманском и Купянском направлениях. О том, как складывается обстановка на других участках фронта расскажет «Радио 1».

Курская область


По информации телеграм-канала «Архангел спецназа Z», украинские силы осуществляют контратаки в районе Дарьино. В ходе боевых действий наблюдается высокая активность противника, который использует FPV-дроны. На подступах к населенному пункту происходят ожесточённые столкновения. В то же время в Новоивановке украинские войска пытаются удержать свои позиции и сдержать продвижение российских штурмовых подразделений на востоке села.



Также сообщается о столкновениях в районе Мартыновки, где российские десантники продолжают уверенное наступление на окраинах населённого пункта. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал видео точечного удара российских военных по живой силе ВСУ в Суджанском районе Курской области, отметив, что операцию провели бойцы спецназа «Ахмат» под командованием военнослужащего с позывным «Хохол».

Стали известны подробности ключевых боев за Курахово
Стали известны подробности ключевых боев за Курахово

Краснолиманское направление


В районах Тернов и Торского продолжаются интенсивные и затяжные бои. Российские силы регулярно уничтожают украинскую бронетехнику, но сопротивление противника остается стойким. Ситуацию усугубляет местность, способствующая длительным столкновениям.


Угледарское направление


На этом участке наблюдаются значительные успехи российских войск. Министерство обороны официально подтвердило освобождение Новодаровки, что сокращает расстояние до стратегически важных объектов — Новополя и последней дороги из Великой Новоселки. В районе Нового Комара также отмечены успешные наступательные действия.

Южнее Курахово продолжаются ожесточенные бои. Освобождена Романовка, однако в Анновке и Веселом Гае противник продолжает упорное сопротивление. В Курахово большая часть высотной застройки находится под контролем российских сил, однако западная часть города остается за ВСУ.


Купянское направление



На Купянском направлении российские войска уверенно продвигаются к Боровой с двух сторон: с востока от Першотравневого и с севера из районов Кругляковки и Загрызово. Тем не менее, к северу от Купянска обстановка остается сложной. Украинские силы сосредоточили значительные ресурсы и атакуют российские позиции на плацдармах у Двуречной на западном берегу реки Оскол.

Фото:iStock/vadimrysev

Херсонское направление


На левом берегу Днепра фиксируется заметный рост активности беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) со стороны ВСУ. За сутки по территории был выпущен 41 снаряд. В Новой Каховке один из обстрелов привел к возгоранию жилого дома.


Запорожское направление


На Запорожском направлении также наблюдается рост количества дронов всех типов. Накануне удар беспилотника привел к пожару на автозаправочной станции в Токмаке, расположенной более чем в 20 километрах от линии фронта. ВСУ активно нацеливаются на автотранспорт, усложняя логистику российских войск в зоне боевых действий.

Эксперт Дандыкин: Количество атак на РФ напрямую зависит от наличия у ВСУ ATACMS
Эксперт Дандыкин: Количество атак на РФ напрямую зависит от наличия у ВСУ ATACMS


Торецкое направление


В Торецке началась операция по штурму шахты «Центральная». По информации с мест, российские силы захватили позиции на двух терриконах шахты и ведут зачистку территории. Тем не менее, ситуация остается нестабильной из-за контратак противника. Если удастся удержать достигнутые позиции, это может привести к разрушению линии обороны ВСУ на данном участке.


Часовоярское направление


В Часове Яре обстановка остается напряженной. Неблагоприятные погодные условия временно ограничивают использование беспилотников, что штурмовые подразделения пытаются использовать для прорыва. Противник продолжает минирование дорог, улиц и подходов, осложняя наступление. Бои с высокой плотностью продолжаются на северном и южном флангах города.

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#сво
#статьи
«Двойник Жириновского» стал штурмовиком и участвует в боях под Часов Яром
04 декабря 2024, 09:34

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Актёр Виктор Беломестнов, успешно пародирующий основателя ЛДПР Владимира Жириновского, стал бойцом штурмового отряда и теперь принимает участие в боях под Часов Яром. Об этом пишет Shot.
По данным издания, Беломестнов взял себе позывной «Помреж». Он выполняет боевые задачи в составе батальона «Скиф» бригады «Терек». Боец освобождал Артемовск, за что имеет две награды — «Участник битвы за Бахмут» и «За взятие Бахмута».

Беломестнов известен своими ролями в сериалах «Солдаты» и «Реальные пацаны».

Ранее стало известно, что рядовой 5-й штурмовой роты Даниил Мауер из группировки войск «Центр» в бою на красноармейском направлении ликвидировал польского наемника, несмотря на серьезные ранения. Инцидент произошел в ходе зачистки населенного пункта Петровка, когда боец вместе с напарником столкнулся с военнослужащими Украины.


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#вс рф
#артемовск
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Марочко: ВСУ начали отвод частей в Сватовском районе ЛНР
04 декабря 2024, 09:29

Фото: istockphoto/zabelin

Вооружённые силы Украины начали переброску частей на вторую и третью линии обороны у села Надия в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
В разговоре с РИА Новости он пояснил, что причиной переброски личного состава ВСУ на вторую и третью линии обороны стали регулярные и массированные огневые налёты, угроза окружения и усиление общего давления российских войск. Противник вынужден был отвести войска, чтобы они не оказались в ещё более трудном положении, подчеркнул эксперт.

По словам Марочко, из-за того, что ВСУ пришлось оставить ряд позиций, украинские подразделения сейчас спешно пытаются закрепиться в районе автомобильной дороги Першотравневое-Райгородок.

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#эксперт
#дороги
#новости
#всу
#лнр
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Штурмовик ВС РФ на велосипеде провёл в атаку БМП через минное поле
04 декабря 2024, 08:59

Фото: iStock/Ozkan Ongel

Российский боец штурмового подразделения на велосипеде провёл в атаку БМП через минное поле в зоне спецоперации. Об этом сообщает Shot.
Издание публикует видео, на котором видно, как штурмовик едет на велосипеде по минному полю, а за ним следует БМП. Он знал, как обойти мины, и провел за собой штурмовой отряд к позициям противника для дальнейшего выполнения боевой задачи.

Место проведения операции, как и позывной бойца-велосипедиста, не уточняются.

Рядовой 5-й штурмовой роты Даниил Мауер из группировки войск «Центр» в бою на красноармейском направлении ликвидировал польского наемника, несмотря на серьезные ранения. Инцидент произошел в ходе зачистки населенного пункта Петровка, когда боец вместе с напарником столкнулся с военнослужащими Украины.


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#видео
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#всу
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ВС РФ взяли в плен семерых солдат президентской бригады ВСУ в Великой Новоселке
04 декабря 2024, 08:44

Фото: iStock/Diy1

Группа военнослужащих отдельной президентской бригады ВСУ в составе семи человек сдалась в плен бойцам российской армии в Великой Новоселке. Об этом сообщает ТАСС.
Пленные украинцы рассказали, что добровольно сдались в плен и сложили оружие после того, как российские силы зашли на их позиции.

Сейчас солдаты президентской бригады ВСУ находятся в безопасности, им оказывается вся необходимая помощь.

Ранее председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что ВС РФ взяли под огневой контроль линии снабжения и транспортные коридоры подразделений группировки ВСУ в поселке Великая Новоселка в ДНР.

21 ноября сообщалось, что в населенном пункте группировка ВСУ оказалась в огневом мешке ВС РФ. Поселок является крупнейшим укрепрайоном ВСУ на юге региона.

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#вс рф
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Украинские беспилотники атаковали российские регионы
МО: 24 беспилотника ВСУ сбили над регионами РФ минувшей ночью
04 декабря 2024, 07:49

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили или перехватили 2 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Уточняется, что всего перехвачено и уничтожено 24 вражеских беспилотника. Из них шесть ликвидировано в Ростовской области, по пять – в Брянской области и Краснодарском крае. Еще четыре дрона ВСУ сбили в Белгородской области, три – в Рязанской и один в Астраханской области.

Утром 4 декабря врио губернатора Ростовской области сообщил, что в районе Таганрога сбито 12 украинских БПЛА. По его словам, пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

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#пво
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Беспилотники ВСУ атаковали Таганрог
Слюсарь: 12 БПЛА ВСУ сбиты в районе Таганрога
04 декабря 2024, 07:10

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Утром 4 декабря система противовоздушной обороны сбила 12 украинских беспилотников в районе Таганрога Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«С раннего утра силы ПВО отражают вражескую атаку. В районе Таганрога уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 12 БПЛА», — написал Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, никто не пострадал. В настоящее время отражение вражеской атаки продолжается.

Накануне глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что ВСУ нанесли удар беспилотником по многоквартирному жилому дому в посёлке Политотдельский. Он уточнил, что пострадал мирный житель. Также в результате атаки вражеского дрона в доме был поврежден фасад.

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#удар
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На Запорожском направлении войска РФ ликвидировали плацдарм ВСУ
Рогов: ВС РФ зачистили плацдарм ВСУ на юго-востоке Великой Новоселки
04 декабря 2024, 06:35

Фото: iStock/Tomas Ragina

Российские войска ликвидировали плацдарм ВСУ юго-восточнее поселка Великая Новоселка на времевском направлении запорожской линии фронта. Об этом сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
В результате операции было освобождено около 15 квадратных километров, а сам плацдарм полностью зачищен от украинских подразделений.

Ранее сообщалось, что российские войска закрепились на восточных окраинах Великой Новоселки, взяв под огневой контроль коридоры снабжения ВСУ. Этот поселок имеет стратегическое значение, так как в нем расположен крупный командный и логистический пункт противника.

Продвижение российских сил к поселку позволяет перекрыть трассы снабжения ВСУ между ореховским и времевским направлениями, расположенными на стыке Запорожской области и ДНР.

«Радио 1» писало о том, что войска РФ практически раскололи группировку ВСУ под Курахово.

Утром 4 декабря артиллеристы группировки войск «Восток» также сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины, уничтожив при этом станцию радиоэлектронной борьбы, пункты временной дислокации и ангар с автомобильной техникой противника.


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Глава офиса президента Зеленского встретится со спецпосланником Трампа по Украине
NV: глава ОП Украины Ермак поговорит в США со спецпосланником Трампа Келлогом
04 декабря 2024, 05:42

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Высокопоставленные украинские чиновники, включая главу офиса президента (ОП) Владимира Зеленского Андрея Ермака, министра обороны Рустема Умерова и министра экономики Юлию Свидеренко, проведут переговоры с новой командой избранного президента США Дональда Трампа.
По информации украинского издания NV, которое ссылается на источники в дипломатических кругах, основной темой встречи станет обсуждение будущей политики администрации Трампа в отношении Украины.

Также ожидается отдельная встреча Ермака с Китом Келлогом, кандидатом на пост спецпосланника по Украине. Эти переговоры нацелены на выстраивание отношений с новой администрацией США после выборов. Ранее глава офиса президента Украины пытался организовать встречу с Трампом сразу после его избрания, но тогда это оказалось невозможным.

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#украина
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Ротация ВСУ сорвана: задачу выполнили войска «Восток»
Силы группировки «Восток» сорвали ротацию ВСУ и уничтожили станцию РЭБ
04 декабря 2024, 05:32

Фото: istockphoto/Gennadiy Kravchenko

Артиллеристы группировки войск «Восток» сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины, уничтожив при этом станцию радиоэлектронной борьбы, пункты временной дислокации и ангар с автомобильной техникой противника. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.
По данным военных, свежие украинские подразделения демонстрируют низкий уровень подготовки, а их позиции часто остаются не замаскированными.

Российская сторона предполагает, что командиры ВСУ сознательно жертвуют личным составом, чтобы выявить местоположение российских артиллерийских систем. Однако грамотные действия артиллеристов группировки «Восток» исключают подобные риски и обеспечивают успех боевых операций.

Некоторое время назад также узнали, что войска группировки «Запад» поразили цели ВСУ на СВО с помощью «Акации».

Ранее «Радио 1» писало о том, как насильно мобилизованный солдат ВСУ пришел к родным в Курске. Также стало известно, что Западные СМИ восхитились российским истребителем, Су-57, и похвалили его эффективность в боях в ходе СВО.

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