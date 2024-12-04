Марочко: ВСУ начали отвод частей в Сватовском районе ЛНР

Фото: istockphoto/zabelin
Вооружённые силы Украины начали переброску частей на вторую и третью линии обороны у села Надия в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
В разговоре с РИА Новости он пояснил, что причиной переброски личного состава ВСУ на вторую и третью линии обороны стали регулярные и массированные огневые налёты, угроза окружения и усиление общего давления российских войск. Противник вынужден был отвести войска, чтобы они не оказались в ещё более трудном положении, подчеркнул эксперт.
По словам Марочко, из-за того, что ВСУ пришлось оставить ряд позиций, украинские подразделения сейчас спешно пытаются закрепиться в районе автомобильной дороги Першотравневое-Райгородок.
Читайте также:
ВС РФ взяли в плен семерых солдат президентской бригады ВСУ в Великой Новоселке
На Запорожском направлении войска РФ ликвидировали плацдарм ВСУ
Ротация ВСУ сорвана: задачу выполнили войска «Восток»
Александр Бойцов