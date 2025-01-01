Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ В новогоднюю ночь над Курском сбит украинский БПЛА

В новогоднюю ночь над Курском сбит украинский БПЛА

Фото: istockphoto/NiseriN

Фото: istockphoto/NiseriN

В новогоднюю ночь Вооружённые силы Украины не отличились особой активностью в плане запуска беспилотников в сторону России. Всего один украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Курской области.


Об этом сообщила пресс-службаа министерства обороны РФ. Ранее временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн сообщил в своих социальных сетях, что ВСУ ударили по Беловскому району сразу после наступления нового года. Повреждения получил газораспределительный шкаф у населенного пункта Гирьи, снабжение домов газом не нарушено. К счастью, обошлось без пострадавших.

При полном отсутствии каких-либо успехов в ходе боевых действий киевский режим активно использует террористические методы, обстреливая или атакуя при помощи беспилотников мирные города и объекты на территории российских регионов.

Читайте также:

Хинштейн: ВСУ обстреляли Беловский район Курской области после боя курантов

В Курской области в бой курантов была объявлена ракетная опасность

ВСУ более 40 раз обстреляли Белгородскую область за минувшие сутки
#режим
#всу
#рф
#курская область
#беспилотник
Запад обнаружил уникальную способность русской армии в зоне СВО
01 января 2025, 09:40

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Российские военные в зоне СВО стали по-настоящему неуловимы для ВСУ. Такую уникальную особенность военных Вооружённых сил РФ признали даже на Западе.
Этой теме посвящён материал в газетеThe New York Times. Авторы публикации пишут, что российские солдаты активно используют на передовой электроскутеры, мотоциклы, квадроциклы даже велосипеды. Это позволяет им рассредоточиваться вдоль всей линии фронта на высокой скорости и появляться вдруг, как будто из ниоткуда, в самых неожиданных местах.

Офицер ВСУ Дмитрий Павленко-Крыжешевский отметил в разговоре с корреспондентом газеты, что поразить одну единицу техники, которая перевозит 15 человек, не является сложной задачей. Но когда эти 15 человек ездят на электрических скутерах, то это становится очень большой проблемой, добавил украинский командир.

Читайте также:

Разведчик Риттер: Украина потеряет Одессу и Харьков при отказе от переговоров

NYT: освобождение Курахово в ДНР дает РФ путь к промышленному сердцу Украины

Бутусов: украинские военные массово дезертируют из 155-й бригады ВСУ
#велосипеды
#человек
#солдаты
#всу
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украина потеряла свыше 1 млн военнослужащих в зоне СВО
01 января 2025, 06:40

Фото: iStock/Olena_Z

Потери Вооруженных сил Украины с начала СВО превысили один миллион человек. Об этом сообщает ТАСС.
«Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 24 февраля 2022 года превысили 1 млн человек убитыми и ранеными», — пишет агентство.

В 2022 году Украина потеряла 118,5 тысяч бойцов ВСУ. В 2023 этот показатель составил 405,4 тысяч военнослужащих. В 2024 году Украина лишилась свыше 595 тысячи солдат. В прошедшем году потери превысили суммарные показатели 2022 и 2023 годов.

Читайте также:

Разведчик Риттер: Украина потеряет Одессу и Харьков при отказе от переговоров

Депутат Белик: Греция не имеет права поставлять российское оружие Украине

NYT: освобождение Курахово в ДНР дает РФ путь к промышленному сердцу Украины
#украина
#всу
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Разведчик Риттер: Украина потеряет Одессу и Харьков при отказе от переговоров
01 января 2025, 06:02

Фото: iStock/sandsun

Американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Украина может потерять Одессу и Харьков в случае отказа от переговоров с Россией. Свое мнение он высказал в ходе эфира на YouTube-канале Dialogue Works.
По словам Риттера, на месте спецпредставителя избранного президента США Дональда Трампа Кита Келлога, то он бы сказал властям Украины, что чем быстрее они поймут , к чему все идет, тем больше территорий смогут сохранить. В противном случае страна может потерять Одессу, Николаев, Харьков, Сумы и Днепропетровск.

Также Риттер отметил, что Келлогу не о чем разговаривать с Украиной. Эксперт закончил тем, что конфликт в стране закончится на условиях России.

Читайте также:

Депутат Белик: Греция не имеет права поставлять российское оружие Украине

NYT: освобождение Курахово в ДНР дает РФ путь к промышленному сердцу Украины

Беженец из ДНР: наемники из Польши занимались мародерством в Часовом Яре
#эксперт
#конфликт
#Харьков
#одесса
#украина
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Депутат Белик: Греция не имеет права поставлять российское оружие Украине
01 января 2025, 05:46

Фото: iStock/maksicfoto

Греция не имеет права поставлять оружие российского производства Украине. Об этом заявил депутат Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в разговоре с RT.
«Афины связаны с Москвой рядом соглашений, поэтому действовать без оглядки на эти документы, поставляя оружие российского производства киевскому режиму, эта страна просто не имеет права», — говорится в сообщении.

Как отметил Белик, Греция не имеет права поставлять оружие Украине, так как связана рядом соглашений с Россией. При этом по словам депутата, страна входит в НАТО, где на страну идет давление. Альянс заставляет страны вести агрессивную политику в отношении других государств. Сейчас Греция разорвала сотрудничество с РФ в одностороннем порядке и отказывается от диалога.

Читайте также:

NYT: освобождение Курахово в ДНР дает РФ путь к промышленному сердцу Украины

Беженец из ДНР: наемники из Польши занимались мародерством в Часовом Яре

«РВ»: Зеленский опозорился в своем новогоднем обращении
#оружие
#сотрудничество
#греция
#нато
#рф
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
NYT: освобождение Курахово в ДНР дает РФ путь к промышленному сердцу Украины
01 января 2025, 05:03

Фото: iStock/zim286

Освобождение Курахово в Донецкой Народной Республике дает ВС РФ путь к промышленному сердцу Украины. Об этом пишет The New York Times.
«На юге очаг украинского сопротивления вокруг небольшого города Курахово неуклонно ослабевает, открывая перспективу российского наступления через южный Донбасс в Днепровский регион, который сейчас является промышленным сердцем страны», — пишут в издании.
Данное направление открывает российской армии путь к промышленному сердцу Украины. Напомним, что Курахово был освобожден российской армией. На данный момент в городе проводится зачистка от бойцов ВСУ.

Читайте также:

Беженец из ДНР: наемники из Польши занимались мародерством в Часовом Яре

«РВ»: Зеленский опозорился в своем новогоднем обращении

Хинштейн: ВСУ обстреляли Беловский район Курской области после боя курантов
#донбасс
#днр
#всу
#сво
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Беженец из ДНР: наемники из Польши занимались мародерством в Часовом Яре
01 января 2025, 04:46

Фото: iStock/CatEyePerspective

Беженец из Донецкой Народной Республики Валерий Дорош рассказал, что наемники из Польши занимались мародерством в городе Часовой Яр. Об этом он рассказал РИА Новости.
По словам Дороша, жители подходили к мародерам и спрашивали у них «Что вы делаете?». В ответ они получали лишь польскую речь.

Ранее «Радио 1» сообщало, что Владимир Зеленский опозорился в новогоднем обращении. Во время него был показан якобы запуск ракеты с ОТРК «Сапсан», хотя оказалось, что это ракеты Hyunmoo-2A и MGM-140 ATACMS, запуск которых проводились в Южной Кореи в 2018 году.

Читайте также:

Хинштейн: ВСУ обстреляли Беловский район Курской области после боя курантов

Бутусов: украинские военные массово дезертируют из 155-й бригады ВСУ

«Общественное»: в Запорожье произошла серия взрывов в новогоднюю ночь
#днр
#беженцы
#польша
#сво
#наемники
#всу
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«РВ»: Зеленский опозорился в своем новогоднем обращении
01 января 2025, 03:59

Фото: iStock/PavelRodimov

Владимир Зеленский опозорился в своем новогоднем обращении, выдав кадры запуска ракеты в Южной Корее за ракетный комплекс «Сапсан». Об этом заявили в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Зеленский впервые показал запуск ракеты с ОТРК «Сапсан». Однако вскоре выяснилось, что это видео было опубликовано на YouTube более шести лет назад и на самом деле демонстрирует Корею, которая запустила баллистические ракеты Hyunmoo-2A и MGM-140 ATACMS», — говорится в сообщении.

Кадры запуска ракеты показали на восьмой минуте выступления Зеленского. На видео показывается видео из youtube-канала Korea Defense Blog. Его опубликовали 6 ноября 2018 года.

Читайте также:

Хинштейн: ВСУ обстреляли Беловский район Курской области после боя курантов

Бутусов: украинские военные массово дезертируют из 155-й бригады ВСУ

«Общественное»: в Запорожье произошла серия взрывов в новогоднюю ночь
#видео
#кадры
#youtube
#всу
#зеленский
#ракеты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Хинштейн: ВСУ обстреляли Беловский район Курской области после боя курантов
01 января 2025, 03:09

Фото: iStock/vadimrysev

Губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал, что ВСУ совершили ракетный удар по Беловскому району Курской области сразу после боя курантов. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале.
«В первые же минуты нового 2025 года ВСУ нанесли ракетный удар по Беловскому району Курской области», — говорится в сообщении губернатора.

По словам Хинштейна, последствия атаки украинской армии не сравнились с их ожиданиями. В происшествии никто не пострадал, а значимых разрушений нет.

Ракетный обстрел повредил газораспределительный шкаф вблизи населенного пункта Гирьи. В результате происшествия перекрыта подача газа, при этом дома продолжают получать газоснабжение.

Читайте также:

Бутусов: украинские военные массово дезертируют из 155-й бригады ВСУ

«Общественное»: в Запорожье произошла серия взрывов в новогоднюю ночь

В Курской области в бой курантов была объявлена ракетная опасность
#военные
#происшествия
#газоснабжение
#всу
#обстрел
#удар
#курская область
#александр хинштейн
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бутусов: украинские военные массово дезертируют из 155-й бригады ВСУ
01 января 2025, 02:23

Фото: iStock/alzay

Украинские военные массово дезертируют из 155-ой бригады имени Анны Киевской, часть которой обучалось во Франции. Об этом заявил главный редактор украинского издания «Цензор.net» Юрий Бутусов.
«Формирование 155-й бригады с первых дней было сплошным организационным хаосом буквально во всех компонентах, и служба требовала больших усилий для тех, кто пытался служить честно, и (Приводило. — Прим. ред.) к большим потерям из-за самовольного оставления части с самого начала формирования», — написал бутусов на своей странице в Facebook*.

Как отметил главный редактор, только на момент отправки солдат во Францию из состава бригады дезертировало 935 человек. При этом на обучение поехали не подготовленные граждане Украины.

Читать также:

«Общественное»: в Запорожье произошла серия взрывов в новогоднюю ночь

В Курской области в бой курантов была объявлена ракетная опасность

Зеленский подписал закон об отсрочке от мобилизации прошедшим плен гражданским
#солдат
#служба
#украина
#всу
#франция
Следите за нашими новостями
в удобном формате