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В новогоднюю ночь Вооружённые силы Украины не отличились особой активностью в плане запуска беспилотников в сторону России. Всего один украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Курской области.
Об этом сообщила пресс-службаа министерства обороны РФ. Ранее временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн сообщил в своих социальных сетях, что ВСУ ударили по Беловскому району сразу после наступления нового года. Повреждения получил газораспределительный шкаф у населенного пункта Гирьи, снабжение домов газом не нарушено. К счастью, обошлось без пострадавших.
При полном отсутствии каких-либо успехов в ходе боевых действий киевский режим активно использует террористические методы, обстреливая или атакуя при помощи беспилотников мирные города и объекты на территории российских регионов.
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Александр Бойцов