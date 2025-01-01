Запад обнаружил уникальную способность русской армии в зоне СВО

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Российские военные в зоне СВО стали по-настоящему неуловимы для ВСУ. Такую уникальную особенность военных Вооружённых сил РФ признали даже на Западе.
Этой теме посвящён материал в газетеThe New York Times. Авторы публикации пишут, что российские солдаты активно используют на передовой электроскутеры, мотоциклы, квадроциклы даже велосипеды. Это позволяет им рассредоточиваться вдоль всей линии фронта на высокой скорости и появляться вдруг, как будто из ниоткуда, в самых неожиданных местах.
Офицер ВСУ Дмитрий Павленко-Крыжешевский отметил в разговоре с корреспондентом газеты, что поразить одну единицу техники, которая перевозит 15 человек, не является сложной задачей. Но когда эти 15 человек ездят на электрических скутерах, то это становится очень большой проблемой, добавил украинский командир.
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Александр Бойцов