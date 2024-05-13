Курганский боец «Горыныч» угнал у ВСУ танк Т-72, переданный Польшей

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Российские военные из танкового батальона под командованием курганского бойца с позывным «Горыныч» угнали у ВСУ танк Т-72, который передала Украине Польша. Об этом сообщает URA.RU.
«Из-под носа у ВСУ по минному полю вытащили танк Т-72. Он состоял на вооружении польской армии и был передан Украине», — рассказал российский военный.
На каком участке зону спецоперации произошло данное событие, не уточняется.
Ранее издание Military Watch Magazine писало, что российские военные уничтожили уже девятый американский танк Abrams, используемый ВСУ в зоне проведения спецоперации. Согласно статье, американский танк был нейтрализован всего одним выстрелом ВС РФ из высокоточного оружия.
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Элина Позднякова