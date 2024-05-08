На Украине заметили доработанный польский танк PT-91 Twardy

Фото: iStock/Longfin Media
На Украине заметили доработанный танк PT-91 Twardy польского производства, получивший усиленную защиту, сообщает «Российская газета».
Обновленный PT-91 Вооруженных сил Украины оснащен массивным козырьком для защиты крыши и бортов башни от дронов-камикадзе, а также решетчатыми экранами на боках корпуса. Кроме того, установлены блоки защиты «Контакт» в дополнение к стандартной динамической защите ERAWA.
Базовая конструкция PT-91 основана на советском Т-72М1. Этот польский танк, выпускавшийся до 2002 года, оснащен 394 элементами защиты ERAWA, а также системой предупреждения о лазерном облучении и двигателем мощностью 850 л.с. Всего было произведено 232 единицы Twardy.
Ранее журнал Forbes сообщал, что украинские ВС тратят большие суммы на FPV-дроны в борьбе с российскими танками, оснащенными системами РЭБ для подавления беспилотников.
Читайте также:
Российские военные уничтожили уже девятый танк Abrams в зоне спецоперации
ВС РФ уничтожили еще один американский танк Abrams и БМП Bradley под Авдеевкой
Российские бойцы уничтожили очередной танк Abrams в зоне спецоперации
Базовая конструкция PT-91 основана на советском Т-72М1. Этот польский танк, выпускавшийся до 2002 года, оснащен 394 элементами защиты ERAWA, а также системой предупреждения о лазерном облучении и двигателем мощностью 850 л.с. Всего было произведено 232 единицы Twardy.
Ранее журнал Forbes сообщал, что украинские ВС тратят большие суммы на FPV-дроны в борьбе с российскими танками, оснащенными системами РЭБ для подавления беспилотников.
Читайте также:
Российские военные уничтожили уже девятый танк Abrams в зоне спецоперации
ВС РФ уничтожили еще один американский танк Abrams и БМП Bradley под Авдеевкой
Российские бойцы уничтожили очередной танк Abrams в зоне спецоперации
Артем Кузьмин