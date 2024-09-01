Российские войска начали штурм Угледара

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Российские войска начали штурм города Угледар. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Донбассе» со ссылкой на морпехов 155-ой бригады ВС РФ.
Отмечается, что из-за переброса войск украинская армия не смогла удержать оборону населенного пункта. Иные подробности в настоящее время не уточняются. Официального комментария от Минобороны России также не поступало.
Ранее сообщалось, что бойцы ВС России совершили мощный прорыв под Угледаром. Подразделения российской армии перерезали главный путь снабжения украинских боевиков — трассу на Константиновку. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее сообщалось, что бойцы ВС России совершили мощный прорыв под Угледаром. Подразделения российской армии перерезали главный путь снабжения украинских боевиков — трассу на Константиновку. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова