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Российские войска демонстрируют успехи сразу на нескольких ключевых направлениях, включая укрепление позиций на востоке и юге страны. В частности, значительное внимание уделяется операциям в Донецкой и Луганской областях, где ВС РФ добиваются тактических преимуществ. Также наблюдается активизация действий в Запорожском регионе, что создает новые возможности для дальнейшего продвижения. О последних событиях в Курской области и о том, где ВС РФ владеют преимуществом расскажет редакция «Радио 1».
Курская область
Российская армия укрепила линию противостояния в Курской области, успешно защищаясь от атак и маневров украинских войск. Противник продолжает вводить дополнительные резервы и стремится провести ротацию своих сил, при этом терпит значительные потери.
ВСУ стремятся укрепить свои позиции, доставляя инженерную технику для создания фортификаций, однако успеха в этом не имеют. Украинские боевики преобразуют ранее захваченные населенные пункты в временные укрепления, но они имеют недостаточную защиту. Частные дома и другие сооружения, занятые ВСУ, быстро выявляются российской разведкой и подвергаются ударам. ВС РФ продолжают наносить удары по позициям противника в Сумской области.
Донецкое направление
В ЛНР под контроль российских войск перешла Стельмаховка, идут работы по освобождению всей административной границы от украинских силовиков. На Донбассе ВС РФ добиваются успеха по трем направлениям: в сторону Покровска, а также на юг и север. Российские вооруженные силы намерены окружить пять группировок ВСУ в ДНР: Угледарскую, находящуюся в укрепленных позициях, Торецкую, Северскую.
Эксперты из-за рубежа открыто выражают мнение, что положение в Покровске становится критическим. Покровск является стратегически важным городом, через который проходят главные логистические маршруты обеспечения украинских войск и различных группировок. Контроль над ним лишит все укрепленные зоны снабжения и придаст ВС РФ дополнительные преимущества.
Фото: Минобороны РФ
Херсонское направление
В Херсонской области ВС РФ активно действуют на правом берегу Днепра, где противник пытается сосредоточить свои ресурсы для нового наступления на левый берег. Ситуация контролируется российскими войсками, попытки атак ВСУ оперативно пресекаются.
Харьковское направление
В Харьковской области российские войска удерживают несколько украинских бригад. Противник испытывает дефицит снарядов и ощутимый дисбаланс в силах. Все его усилия направлены на попытку пробиться на территорию Белгородской области, к западу от зоны боев в Липцах и Волчанске.
Прежде российские военнослужащие установили контроль над селом Синьковка, расположенным в Харьковской области. Уточняется, что в данной операции принимала участие группа войск «Запад». Кроме того, по данным Минобороны РФ, в этом районе было отражено 34 контратаки штурмовых групп ВСУ. Также отмечается, что были нанесены удары по формированиям шести бригад украинских вооруженных сил, двух бригад территориальной обороны и отряду специального назначения.
Часовоярское направление
Российские войска продолжают забирать позиции ВСУ в восточной части города. Некоторые украинские представители утверждают, что 40% Часова Яра находится под контролем российских сил. Продолжаются мероприятия по улучшению позиций ВС РФ на флангах.
Также идет операции по ликвидации войск Украины в воздушном пространстве над Часов Яром. За последнюю неделю украинские силы потеряли десятки своих дронов из-за действий российских мастеров управления беспилотниками.
ВСУ атаковали Белгород из РСЗО Vampire
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке ВСУ с применением кассетных снарядов. 30 августа украинские силы обстреляли Белгород и окружающие районы. В результате обстрела количество пострадавших граждан увеличилось до 46, среди которых есть семь детей, и один из них находится в критическом состоянии.
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