Фото: iStock/Irina Piskova
Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели расстрел двух групп своих солдат в населенном пункте Горналь, который остается последним оплотом противника на территории Курской области. Об этом пишет ТАСС.
Инцидент произошел на фоне активных боевых действий в регионе. Сообщается, что 24 апреля ВСУ предприняли попытку перебросить новые резервы в Горналь, направив несколько штурмовых групп на бронетехнике. Однако эти группы были уничтожены российскими военными, что привело к значительным потерям среди украинских сил.
В тот же день стало известно о начале активной фазы операции по освобождению Курской области. Российские военные смогли обратить в бегство часть подразделений ВСУ в Горнале и освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь, штурм которого продолжался более десяти дней. Ситуация в регионе остается напряженной, и дальнейшие события будут зависеть от развития боевых действий.
Утром 6 августа ВСУ атаковали Курскую область, пытаясь прорваться через государственную границу России и нанося массированные удары по мирным районам региона, в результате чего погибли и пострадали люди. В Курской области был введен режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба и контртеррористическая операция (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с российской территории продолжается.
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В тот же день стало известно о начале активной фазы операции по освобождению Курской области. Российские военные смогли обратить в бегство часть подразделений ВСУ в Горнале и освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь, штурм которого продолжался более десяти дней. Ситуация в регионе остается напряженной, и дальнейшие события будут зависеть от развития боевых действий.
Утром 6 августа ВСУ атаковали Курскую область, пытаясь прорваться через государственную границу России и нанося массированные удары по мирным районам региона, в результате чего погибли и пострадали люди. В Курской области был введен режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба и контртеррористическая операция (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с российской территории продолжается.
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Дарья Осипова