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Командир разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным Аид рассказал, что ВСУ применили четыре тактики во время вторжения в курское приграничье.
ВСУ следовали тактикам «цветок», «механизированный кулак», малых групп и «гармошки». Аид пояснил, что тактика «цветок» представляет собой закрепление на местности, а после распространение по окрестным районам, словно распускающийся цветок.
По его словам, в первый день на Суджанском направлении российские бойцы уничтожили 39 единиц вражеской бронетехники.
Он отметил, что в начале вторжения в курское приграничье боевики ВСУ чувствовали себя безнаказанно. Позже они начали отказываться от продвижения и просили психолога, это можно было слышать из перехваченных разговоров.
Таким образом, «Аид» заключил, что ВСУ пошли ва-банк в Курской области, бросив серьезные силы для нападения на российский регион.
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По его словам, в первый день на Суджанском направлении российские бойцы уничтожили 39 единиц вражеской бронетехники.
«Это не какие-то пикапы или «буханки». Это боевые бронемашины. БМП, танки иностранного производства, Marder, Stryker, Bushmaster.
Количество залпов РСЗО доходило до 15 пакетов в день — они высыпали на одном узком участке. Два раза потом применяли газ. Ребята до сих пор некоторые в токсикологии под наблюдением», — рассказал «Аид» в беседе с RT.
Он отметил, что в начале вторжения в курское приграничье боевики ВСУ чувствовали себя безнаказанно. Позже они начали отказываться от продвижения и просили психолога, это можно было слышать из перехваченных разговоров.
Таким образом, «Аид» заключил, что ВСУ пошли ва-банк в Курской области, бросив серьезные силы для нападения на российский регион.
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Элина Позднякова