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Жительница курского села Козыревка Мария Ким начало специальной военной операции встретила в Авдеевке. Затем она попала в украинский пункт временного размещения, откуда сбежала в Россию.
В разговоре с РИА Новости женщина сообщила, что провела в ПВР в Николаевской области три недели. Она твёрдо решила вернуться в Россию, но говорить об этом было, конечно, нельзя. Страшно было даже подумать, что с ней могли сделать украинцы, если бы узнали, что она мечтает вернуться на Родину. Чтобы её выпустили, Марии пришлось соврать, что её в Молдавии ждут родственники.
Попав в Кишинёв, женщина вылетела в Россию уже через десять часов. Затем она вернулась в родительский дом в Козыревку. Получила российское гражданство, оформила пенсию. После нападения ВСУ на Курскую область пенсионерку эвакуировали. Сейчас она живёт в Курске вместе со своей собакой, с которой бок о бок пережидали украинские обстрелы в подвале своего дома. Мария уверена, что совсем скоро они смогут туда вернуться.
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Александр Бойцов