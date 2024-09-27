Фото: istock/Gennadiy Kravchenko
Украинские боевики во время атаки на Курскую область повесили мирного жителя в одной из местных церквей.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на допрос свидетеля, являющегося родственником убитого.
По словам мужчины, он с семьей проживал в селе Черкасское Поречное Суджанского района Курской области до вторжения ВСУ. В начале августа он покинул регион вместе с некоторыми родственниками, однако его племянник остался, считая, что украинские солдаты не тронут мирного жителя.
Ранее сообщалось, что Шесть сотрудников МЧС пострадали в результате обстрела Донецка со стоны ВСУ. Пострадавших спасателей с контузией увезли в больницу. Об этом сообщает 26 сентября Telegra-канал МЧС Региона.
Читайте также:
Военные России берут ВСУ в огромные клещи под Угледаром
В Белом доме заявили, что Украина может пойти на территориальные уступки
За что погибают? Жена пропавшего военного из США опубликовала эмоциональное сообщение
По словам мужчины, он с семьей проживал в селе Черкасское Поречное Суджанского района Курской области до вторжения ВСУ. В начале августа он покинул регион вместе с некоторыми родственниками, однако его племянник остался, считая, что украинские солдаты не тронут мирного жителя.
«Они (ВСУ) над ним издевались, били, а потом затащили в церковь и повесили», — рассказал свидетель следователям.По делу о нападении ВСУ на Курскую область признаны потерпевшими более 8 тысяч граждан.
Ранее сообщалось, что Шесть сотрудников МЧС пострадали в результате обстрела Донецка со стоны ВСУ. Пострадавших спасателей с контузией увезли в больницу. Об этом сообщает 26 сентября Telegra-канал МЧС Региона.
Читайте также:
Военные России берут ВСУ в огромные клещи под Угледаром
В Белом доме заявили, что Украина может пойти на территориальные уступки
За что погибают? Жена пропавшего военного из США опубликовала эмоциональное сообщение
Елена Перлова