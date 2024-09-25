Украинское командование сообщило о сложной ситуации на линии фронта

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Ситуация для украинской армии остается сложной на линии боевого соприкосновения. Об этом говорится в Telegram-канале Генерального штаба ВСУ.
Уточняется, что наиболее сложными направлениями в украинском Генштабе назвали Харьковское, Купянское и Лиманское. В заявлении также упоминается преимущество ВС РФ в живой силе и технике.
Ранее сообщалось, что украинские войска вывели часть солдат из Угледара. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее сообщалось, что украинские войска вывели часть солдат из Угледара. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова