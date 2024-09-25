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Украина готова согласиться на прекращение огня при условии, если будет обеспечена «невозможность вторжения» в страну со стороны РФ. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на советников украинского лидера Владимира Зеленского и депутатов Верховной рады.
Отмечается, что другое соглашение не пойдет на пользу будущему страны и не будет «чтить» потери в ходе противостояния. Согласно информации источника, украинские власти уже отвергли инициативы КНР и Индии полагая, что они на время остановят конфликт.
В офисе Владимира Зеленского утверждают, что такое развитие событий приведет лишь к заморозке военных действий.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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В офисе Владимира Зеленского утверждают, что такое развитие событий приведет лишь к заморозке военных действий.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова