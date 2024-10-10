Курский фермер рассказал об «оставшейся в поле» финансовой подушке из-за действий ВСУ

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Владелец фермерского хозяйства в Суджанском районе Курской области Сергей Ламанов рассказал, что из-за вторжения ВСУ в регион он потерял бизнес, который строил 24 года. Об этом сообщает РБК.
По словам Ламанова, теперь он следит за своими владениями по видеороликам в сети. Фермер сообщил, что его сараи разбиты, а техника исчезла.
Пшеницу успели убрать в хранилища, ячмень продали, однако сою и подсолнечник собрать с полей не смогли, добавил Ламанов. Он заключил, что как таковой финансовой подушки у него не осталось, поскольку ей был урожай с поля.
Напомним, с 6 августа текущего года ВС России ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.
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Пшеницу успели убрать в хранилища, ячмень продали, однако сою и подсолнечник собрать с полей не смогли, добавил Ламанов. Он заключил, что как таковой финансовой подушки у него не осталось, поскольку ей был урожай с поля.
Напомним, с 6 августа текущего года ВС России ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.
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Екатерина Коршунова