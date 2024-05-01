В Воронежской области сбили беспилотник

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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) и силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обнаружили и сбили беспилотный летальный аппарат самолетного типа в Воронежской области. Об этом проинформировал губернатор региона Александр Гусев в своем Телеграм-канале.
«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области обнаружен и сбит БПЛА самолетного типа», — написал глава региона.По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Ранее сапер рассказал, как собрал коллекцию нашивок наемников ВСУ в Артемовске. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак