Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ В Воронежской области сбили беспилотник

В Воронежской области сбили беспилотник

Гусев: в Воронежской области силы ПВО сбили БПЛА самолётного типа
01 мая 2024, 04:13
Фото: istock / yucelyilmaz

Фото: istock / yucelyilmaz

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) и силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обнаружили и сбили беспилотный летальный аппарат самолетного типа в Воронежской области. Об этом проинформировал губернатор региона Александр Гусев в своем Телеграм-канале.
«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области обнаружен и сбит БПЛА самолетного типа», — написал глава региона.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.



Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее сапер рассказал, как собрал коллекцию нашивок наемников ВСУ в Артемовске. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

На Украине отменили выплаты пенсий почти 300 тысячам переселенцев

При украинском обстреле Горловки пострадала девочка и женщина

Украина использует американские кассетные боеприпасы, заявили в Женеве

#губернатор
#бпла
#пво
#беспилотник
Рязанская область подверглась атаке БПЛА
Малков: Рязанская область подверглась атаке беспилотника, проводится проверка
01 мая 2024, 04:35

Фото: istock / Naypong

Беспилотник атаковал территорию Рязанской области. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале глава региона Павел Малков.
«Рязанская область подверглась атаке беспилотного летательного аппарата», — написал Малков.
Он также добавил, что по данном факту производится проверку.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

До этого сообщалось, что в Воронежской области силы ПВО сбили БПЛА самолётного типа.

Читайте также:

На Украине отменили выплаты пенсий почти 300 тысячам переселенцев

При украинском обстреле Горловки пострадала девочка и женщина

Украина использует американские кассетные боеприпасы, заявили в Женеве

#беспилотник
#рязанская область
#сво
#всу
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сапер рассказал, как собрал коллекцию нашивок наемников ВСУ в Артемовске
01 мая 2024, 03:32

Фото: istock / CatEyePerspective

Инструктор инженерно-саперной подготовки Центра специальной тактической и начальной военной подготовки «Рокот» с позывным «Улуй» рассказал РИА Новости, как во время боев за Бахмут в ДНР собрал «коллекцию» нашивок иностранных наемников Вооруженных сил Украины.
«Там были и «Кракен», и «Азов»* в Бахмуте, кого там только не было, иностранный легион: грузины в черной форме, поляки, американцы. У меня там целая коллекция нашивок валялась. Просто куча», — рассказал собеседник издания.
Как утверждает «Улуй», среди наемников ВСУ больше всего было поляков.

Напомним, город Бахмут (Артемовск) взяли под контроль штурмовые отряды «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации «Южной» группировки российских войск в мае 2023 года.

Ранее сообщалось, что успех РФ под Очеретино может привести к окружению ВСУ в ДНР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

На Украине отменили выплаты пенсий почти 300 тысячам переселенцев

При украинском обстреле Горловки пострадала девочка и женщина

Украина использует американские кассетные боеприпасы, заявили в Женеве

* Запрещенная в России террористическая организация.
#город
#контроль
#новости
#днр
#вагнер
#всу
#артемовск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Масштабное окружение: На Украине забили тревогу из-за маневра России в ДНР
Страна.ua: успех РФ под Очеретино может привести к окружению ВСУ в ДНР
01 мая 2024, 02:44

Фото: istock / zabelin

После прорыва у Очеретино Вооруженные силы РФ могут создать для ВСУ угрозу масштабного окружения в ДНР. Об этом пишет украинское информагентство «Страна».
«Главная проблема для ВСУ с этим прорывом заключается в том, что он заводит российские войска в тыл за линии укреплений, которые начали выстраивать украинские войска. <...> Там россияне <...> могут продвигаться быстро, <....> создавая угрозу окружения украинским подразделениям на огромном участке фронта», — сказано в материале.
Как утверждают авторы статьи, украинским войскам придется немедленно искать резервы для сдерживания прорыва российских сил. Положение ВСУ усугубляется тем, что за Очеретино у них отсутствуют подготовленные окопы и минные поля.
«Если же с резервами у ВСУ есть проблема, то встанет вопрос о необходимости <…> организовать масштабное отступление на новые линии обороны, чтобы избежать окружения», — отметили в издании.
Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал атаку ВСУ ракетами ATACMS терроризмом. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также:

На Украине отменили выплаты пенсий почти 300 тысячам переселенцев

При украинском обстреле Горловки пострадала девочка и женщина

Украина использует американские кассетные боеприпасы, заявили в Женеве

#россияне
#вооружённые силы рф
#днр
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Воронежской области объявляли опасность атаки БПЛА
01 мая 2024, 02:27

Фото: istock / NatureNow

В Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом проинформировал губернатор Александр Гусев в Телеграм-канале.
«Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал Гусев.
Глава региона призвал сохранять спокойствие.

ВСУ практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее сообщалось, что в Одессе после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

На Украине отменили выплаты пенсий почти 300 тысячам переселенцев

При украинском обстреле Горловки пострадала девочка и женщина

Украина использует американские кассетные боеприпасы, заявили в Женеве

#губернатор
#мчс
#опасность
#пво
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Одессе прогремели взрывы
«Страна.ua»: В Одессе после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы
30 апреля 2024, 23:45

Фото: istock / aapsky

В Одессе через 5 минут после объявления воздушной тревоги слышны взрывы. Об этом сообщает «Страна.ua» и «Общественное».
Пои данным «Страны», после взрыва в городе видно зарево от пожара. Глава областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер призвал население немедленно отправиться в укрытия.

Также тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Харьковской областях.

Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

Ранее глава парламента Крыма Константинов назвал атаку ВСУ ракетами ATACMS терроризмом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

На Украине отменили выплаты пенсий почти 300 тысячам переселенцев

При украинском обстреле Горловки пострадала девочка и женщина

Украина использует американские кассетные боеприпасы, заявили в Женеве

#армия
#взрывы
#страны
#население
#дмитрий песков
#тревога
#всу
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Окончательно деградировали»: В Крыму сочли терроризмом атаку ВСУ ракетами ATACMS
Глава парламента Крыма Константинов назвал атаку ВСУ ракетами ATACMS терроризмом
30 апреля 2024, 23:31

Фото: istock / Vladimir Zapletin

Руководитель парламента Крыма Владимир Константинов назвал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион ракетами ATACMS терроризмом. Об этом пишет РИА Новости.
Как считает политик, удары по мирному полуострову — это проявление самой варварской формы терроризма. Константинов добавил, что киевские власти «окончательно деградировали».

«Они делают то, что могут и считают нужным: бьют ракетами куда захотят, ни на что не оглядываясь», — подытожил Константинов.
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее опасность несдетонировавших обломков ракет ATACMS в Крыму объяснили. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

На Украине отменили выплаты пенсий почти 300 тысячам переселенцев

При украинском обстреле Горловки пострадала девочка и женщина

Украина использует американские кассетные боеприпасы, заявили в Женеве
#регион
#новости
#всу
#крым
#обстрел
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине отменили выплаты пенсий почти 300 тысячам переселенцев
30 апреля 2024, 22:38

Фото: iStock/Silent_GOS

Выплаты пенсий почти 300 тысячам переселенцев были отменены на Украине, пишет «Страна.ua».
Согласно данным Пенсионного фонда Украины, количество пенсионеров среди внутренне перемещенных лиц, которые получили статус до начала специальной военной операции (СВО), прошли процедуру физической идентификации и продолжают получать пенсионные выплаты, составляет 228,4 тысячи человек.

«Количество лиц из числа внутренне перемещенных лиц, которые приобрели этот статус до 24 февраля 2022 года, не подверглись физической идентификации и прекратили получение пенсии, составляет 299,4 тысячи человек», — говорится в сообщении.
Читайте также:

Военным ВСУ повысили выплаты за участие в боевых действиях

Путин распространил выплаты добровольцам СВО на контрактников Росгвардии

Еврокомиссия назвала условие выплаты Украине транша €1,5 млрд в апреле
#выплаты
#ночь
#интервью
#новости
#сво
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Военным ВСУ повысили выплаты за участие в боевых действиях
Выплаты в ВСУ за участие в боевых действиях повысили до 2,5 тысячи долларов
30 апреля 2024, 21:51

Фото: istockphoto/Tomas Ragina

Министерство обороны Украины объявило о повышении заработной платы для военнослужащих. Теперь воины Вооруженных сил Украины, участвующие в боевых действиях, получат вознаграждение в размере 100 тысяч гривен (примерно 236 тысяч рублей), передает РИА Новости.
В ведомстве отметили, что минимальная месячная заработная плата составляет 20,1 тысячи гривен (47,5 тысячи рублей). Кроме того, единовременные пособия для военнослужащих, заключивших первый контракт в текущем году, составляют 24,2 тысячи гривен (57,2 тысячи рублей) для рядового состава, 27,2 тысячи гривен (64,3 тысячи рублей) для сержантов и старшин, и 30,2 тысячи гривен (71,3 тысячи рублей) для офицеров.

Кроме того, военнослужащие, участвующие в боевых действиях, будут получать дополнительное вознаграждение в размере 2,5 тысячи долларов. За выполнение специальных задач вне передовой зоны предусмотрено вознаграждение в размере 30 тысяч гривен (примерно 71 тысяча рублей), а одноразовое вознаграждение за службу на передовой за каждые 30 дней составит 70 тысяч гривен (примерно 165,5 тысячи рублей).

Читайте также:

Польша готовит отряды ВСУ из уехавших с Украины мужчин

Business Insider: Успеху наступления ВС РФ в Очеретино помогла ошибка ВСУ

Раскрыто число наказанных военных ВСУ за невыполнение приказов руководства
#плата
#пособия
#контракт
#польша
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
При украинском обстреле Горловки пострадала девочка и женщина
Пушилин: при украинском обстреле Горловки пострадала девочка и женщина
30 апреля 2024, 21:25

Фото: iStock/maxim4e4ek

При обстреле украинскими войсками Горловки пострадали женщина 1979 года рождения и девочка, родившаяся в 2019 году. Об этом 30 апреля в своем Telegram-канале написал глава ДНР Денис Пушилин.
«В результате обстрела Никитовского района Горловки пострадала девочка 2019 года рождения, ее легко ранили. Кроме того, женщина 1979 года рождения получила ранение средней степени тяжести», — написал Пушилин .
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), утверждает, что в 19:30 по московскому времени украинские войска выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки.

Читайте также:

ВСУ намеренно ударили по машине скорой помощи, убеждён Пушилин

Глава ДНР Пушилин посетил Авдеевку и показал текущую обстановку в городе

Шесть мирных жителей пострадали при обстреле ДНР, заявил Пушилин
#женщина
#девочка
#днр
#всу
#ранение
#пушилин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф