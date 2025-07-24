Курский легкоатлет Евгений Катунин погиб в ходе спецоперации на Донбассе
Минспорта Курской области: рекордсмен региона по бегу с барьерами погиб в зоне СВО
25-летний мастер спорта России Евгений Катунин, действующий рекордсмен Курской области в беге на 110 метров с барьерами, погиб во время спецоперации на Донбассе. В 2022 году он добровольно отправился защищать Родину.
Евгений Катунин начал спортивную карьеру в детско-юношеской школе «Виктория» под руководством тренера Светланы Мишиной, позже совершенствовал навыки в СШОР им. Николая Яковлева у Евгения Прошина. За годы карьеры он стал победителем Кубка России, неоднократным призёром первенств страны и Центрального федерального округа, а в 2021 году вошёл в число лучших молодых атлетов на конкурсе «Вершина».
«Евгений был образцом целеустремлённости. Его рекорд области в беге на 110 м с барьерами остаётся непобитым», — отмечают в министерстве спорта Курской области.В 2022 году, через несколько месяцев после начала СВО, Катунин принял решение отправиться в зону боевых действий. Он погиб на Донбассе, не дожив четырёх месяцев до 26-летия.