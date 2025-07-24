Курский легкоатлет Евгений Катунин погиб в ходе спецоперации на Донбассе

24 июля 2025, 02:05

Минспорта Курской области: рекордсмен региона по бегу с барьерами погиб в зоне СВО

Евгений Катунин (Фото: Telegram @sportkursk)

25-летний мастер спорта России Евгений Катунин, действующий рекордсмен Курской области в беге на 110 метров с барьерами, погиб во время спецоперации на Донбассе. В 2022 году он добровольно отправился защищать Родину.





Евгений Катунин начал спортивную карьеру в детско-юношеской школе «Виктория» под руководством тренера Светланы Мишиной, позже совершенствовал навыки в СШОР им. Николая Яковлева у Евгения Прошина. За годы карьеры он стал победителем Кубка России, неоднократным призёром первенств страны и Центрального федерального округа, а в 2021 году вошёл в число лучших молодых атлетов на конкурсе «Вершина».





«Евгений был образцом целеустремлённости. Его рекорд области в беге на 110 м с барьерами остаётся непобитым», — отмечают в министерстве спорта Курской области.