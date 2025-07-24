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Над Сочи прогремело не менее пяти взрывов из-за работы ПВО

Фото: iStock/dzika_mrowka

Над Сочи прогремело не менее пяти взрывов, предварительно, из-за работы ПВО по вражеским целям. Об этом сообщает telegram-канал Shot.



Взрывы прогремели в центральном районе города. К тому же жители видели яркие вспышки в небе над морем. Очевидцы рассказывают о взрывах еще в нескольких городах и ПГТ. В регионе наблюдаются сбои в работе интернета.

По предварительным данным, источником взрывов является работа ПВО по вражеским беспилотникам. Официальные источники пока никак не комментировали информацию о случившемся.

Иван Мусатов

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