Мединский раскрыл масштаб возврата тел солдат ВСУ
Россия вернула Украине более 7 тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ и готова передать еще 3 тысячи, руководствуясь «нравственными соображениями» — об этом заявил глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский по итогам встречи в Стамбуле.
Владимир Мединский подчеркнул, что решение о передаче тел продиктовано принципом, согласно которому «тело убитого солдата должно быть похоронено на родной земле». Россия получила взамен лишь «небольшое количество своих» погибших. Техническая передача дополнительных 3 тысяч тел будет осуществлена через Красный Крест, как только Украина обеспечит рефрижераторы и транспорт.
Параллельно завершился масштабный обмен военнопленными: на границе Украины и Белоруссии обменяны последние партии по 250 человек с каждой стороны, что закрывает соглашение об общем обмене 1,2 тыс. пленных. Москва также предложила Киеву обменять 30 удерживаемых жителей Курской области на военнослужащих ВСУ и других лиц, но украинская сторона пока не прокомментировала эту инициативу.
Для оптимизации дальнейших переговоров Россия предложила создать три онлайн-группы (политическую, военную и гуманитарную), которые сократят затраты и время. Украина взяла предложение на рассмотрение. Третий раунд переговоров длился около часа, стороны признали, что позиции по меморандумам остаются «далекими друг от друга».
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