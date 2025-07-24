Мединский раскрыл масштаб возврата тел солдат ВСУ

24 июля 2025, 01:17

Более 7 тысяч тел солдат ВСУ Россия передала Украине

Владимир Мединский (Фото: www.kremlin.ru)

Россия вернула Украине более 7 тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ и готова передать еще 3 тысячи, руководствуясь «нравственными соображениями» — об этом заявил глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский по итогам встречи в Стамбуле.