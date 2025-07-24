Украинские беспилотники атакуют Краснодарский край
Украинские беспилотники атаковали территорию Краснодарского края. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
На данный момент известно о семи взрывах над Адлером. Ранее сообщалось о работе ПВО в Сочи. Там местные услышали не менее пяти взрывов. В обоих городах прозвучала сирена о воздушной опасности.
Официальные источники пока никак не комментировали информацию о случившемся. О пострадавших и разрушениях в результате инцидента данных нет. На фоне этого Росавиация сообщила о введении ограничений в сочинском аэропорту. Воздушная гавань не отправляет и не принимает рейсы для обеспечения безопасности полетов.
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