ВСУ ударили по больнице в Брянской области

ВСУ ударили по больнице в Стародубском муниципальном округе Брянской области
ВСУ атаковали село Воронок в Стародубском муниципальном округе Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram.
По его словам, удар FPV-дронами нанесли по территории больницы. Пострадавших нет, однако повредили здание медучреждения и полностью уничтожили медицинский легковой автомобиль.
Ранее украинские военные ударили по школе №4 в Запорожской области в разгар учебного дня. В момент атаки в здании находились около 600 детей и 100 сотрудников.
По предварительным данным, никто не пострадал.
