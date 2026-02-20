Достижения.рф

ВСУ ударили по больнице в Брянской области

Фото: istockphoto/DarthArt

ВСУ атаковали село Воронок в Стародубском муниципальном округе Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram.



По его словам, удар FPV-дронами нанесли по территории больницы. Пострадавших нет, однако повредили здание медучреждения и полностью уничтожили медицинский легковой автомобиль.

Ранее украинские военные ударили по школе №4 в Запорожской области в разгар учебного дня. В момент атаки в здании находились около 600 детей и 100 сотрудников.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Никита Кротов

