В Белгородской области ВСУ атаковали беспилотниками предприятие, есть погибшие
В Белгородской области два беспилотника атаковали автомобиль на территории предприятия. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Его слова приводит РИА Новости.
По информации главы региона, удар пришёлся по Шебекинскому округу.
«Погибли два мирных жителя, ещё трое получили ранения. В Максимовском сельском поселении два дрона атаковали автомобиль на территории предприятия. От полученных ранений двое мужчин скончались на месте», — заявил Вячеслав Владимирович.Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших. Как уточнил Гладков, двоих пострадавших с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями медики доставили в Валуйскую центральную районную больницу. Третьего потерпевшего с баротравмой и ранениями лица и плеча после оказания помощи переведут в Валуйскую ЦРБ из Волоконовской.
Ранее ВСУ ударили по больнице в Брянской области.