В США раскрыли следующую цель ВСУ на территории России для удара ATACMS

Фото: iStock/vadimrysev
Одной из следующих целей ВСУ для удара ракетами ATACMS по российской территории может стать Ростовская область. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.
Согласно информации газеты, украинские боевики могут ударить американскими ракетами минимум по четырем военным аэродромам в регионе РФ. Уточняется, что в Соединенных Штатах уже составили карту с минимум 200 военными целями для Украины в России в зоне досягаемости ракет ATACMS.
В четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также:
НАТО не готова к войне на истощение с Россией, заявил Залужный
На Западе сделали тревожное заявление после удара «Орешником»
Володин пообещал более мощный ответ на удары ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow
В четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также:
НАТО не готова к войне на истощение с Россией, заявил Залужный
На Западе сделали тревожное заявление после удара «Орешником»
Володин пообещал более мощный ответ на удары ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow
Екатерина Коршунова