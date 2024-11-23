На Западе сделали тревожное заявление после удара «Орешником»

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Запад не способен противостоять ударам баллистической ракетой «Орешник». Об этом сообщил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
По мнению эксперта, от российских ракет нет абсолютно никакой защиты. Меркурис подчеркнул, что западные правительства должны брать этот факт во внимание.
У них просто нет возможности перехватить эти системы, заключил британский аналитик.
В четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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У них просто нет возможности перехватить эти системы, заключил британский аналитик.
В четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова