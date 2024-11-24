Российские войска уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ под Красным Лиманом

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Российские войска ликвидировали пункт управления беспилотными системами ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.
Отмечается, что цель была обнаружена при помощи воздушной разведки. Согласно информации источника, внутри помещения находилось до двух десятков бойцов противника, все они уничтожены.
В настоящее время официального подтверждения данной информации от Минобороны России не поступало.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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В настоящее время официального подтверждения данной информации от Минобороны России не поступало.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова