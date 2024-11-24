Российские войска уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ под Красным Лиманом

Ракета Вооруженных сил Украны (ВСУ) стоимостью 2,5 миллионов долларов попала в пустую бочку с топливом в порту Бердянска в Запорожской области, заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в своем Telegram-канале.