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Российские войска уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ под Красным Лиманом

ТАСС: под Красным Лиманом уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ
Фото: iStock/vadimrysev

Фото: iStock/vadimrysev

Российские войска ликвидировали пункт управления беспилотными системами ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.
Отмечается, что цель была обнаружена при помощи воздушной разведки. Согласно информации источника, внутри помещения находилось до двух десятков бойцов противника, все они уничтожены.

​В настоящее время официального подтверждения данной информации от Минобороны России не поступало.



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Кустурица назвал зрелищным и масштабным удар российским «Орешником» по Украине
Режиссер Кустурица назвал зрелищным и масштабным удар «Орешником» по Украине
24 ноября 2024, 10:15

Эмир Кустурица (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Сербский режиссер Эмир Кустурица высказался о российском ответе на атаку ВСУ по Брянской области. Его мнение опубликовано в Telegram-канале RT.
«Ответ был очень быстрым», — приводит слова режиссера RT.

Кустурица назвал зрелищным и масштабным удар «Орешником» по Украине. По его мнению, разрешение действующего главы Соединенных Штатов Джо Байдена ВСУ бить дальнобойными ракетами вглубь территории РФ является провокацией.

В четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.

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#бпла
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#рф
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В США раскрыли следующую цель ВСУ на территории России для удара ATACMS
WSJ: следующий удар ракетами ATACMS может быть нанесен по Ростовской области
24 ноября 2024, 09:08

Фото: iStock/vadimrysev

Одной из следующих целей ВСУ для удара ракетами ATACMS по российской территории может стать Ростовская область. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.
Согласно информации газеты, украинские боевики могут ударить американскими ракетами минимум по четырем военным аэродромам в регионе РФ. Уточняется, что в Соединенных Штатах уже составили карту с минимум 200 военными целями для Украины в России в зоне досягаемости ракет ATACMS.

В четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#ракета
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Над регионами РФ за ночь уничтожили 34 украинских БПЛА
Силы ПВО уничтожили 34 БПЛА над Курской и еще тремя областями
24 ноября 2024, 08:30

Фото: iStock/e-crow

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 34 украинских дрона над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что 27 беспилотников уничтожили над территорией Курской области, 4 — над Липецкой областью, 2 — над Белгородской область, 1 — над Орловской областью. Иные подробности в российском оборонном ведомстве не привели.

Ранее сообщалось, что операторы БПЛА группировки ВС РФ «Север» уничтожили пять военных машин противника под Харьковом. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#ракеты
#пво
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Рогов заявил о попадании ракеты ВСУ по пустым бочкам в порту Бердянска
Рогов: ВСУ попали по пустым бочкам в порту Бердянска
24 ноября 2024, 00:15

Фото: iStock/Binnerstam

Ракета Вооруженных сил Украны (ВСУ) стоимостью 2,5 миллионов долларов попала в пустую бочку с топливом в порту Бердянска в Запорожской области, заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
По словам представителя власти, эти бочки не успели утилизировать. Рогов заявил, что ракетный удар не повлиял на работу порта.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ атаковали порт Бердянска. По его словам, удар был осуществлен управляемыми ракетами. Пострадавшие отсутствуют. Балицкий отметил, что после удара возникли очаги возгорания, но огонь уже потушен.

По словам депутата Госдумы Андрея Колесника, одной из возможных целей удара ВСУ по порту Бердянска было запугивание.

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В США заявили о доминировании России на поле боя на Украине
Американский политолог Миршмайер: Россия доминирует на поле боя на Украине
23 ноября 2024, 23:58

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Россия доминирует на украинском театре военных действий, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршмайер в интервью YouTube-каналу Deep Dive.
По его словам, Россия побеждает на украинском поле боя.

«Президент РФ Владимир Путин стоит у руля на поле боя в данный момент. Сейчас у русских все очень хорошо», – отметил американский политолог.

Профессор подчеркнул, что в настоящее время серьезной угрозы для российской армии нет. Миршмайер подчеркнул, что разрешение США нанести глубокий удар по России ракетами ATACMS не повлияет на ход специальной военной операции.

17 ноября стало известно, что президент США Байден впервые одобрил использование дальнобойных ракет ATACMS украинской армией для ударов по России.

Вслед за Америкой аналогичные разрешения выдали Франция и Великобритания.

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#всу
#украина
#вс рф
#сво
#россия
#сша
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#великобритания
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Зеленский потребовал от Трампа предложения по урегулированию конфликта с РФ
23 ноября 2024, 22:28

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Владимир Зеленский требует от новоизбранного президента США Дональда Трампа предложений по урегулированию украинского конфликта, надеясь услышать их в январе грядущего года, передает Укринформ.
«Также я хочу услышать предложения нового президента Соединенных Штатов Америки. Думаю, что мы их увидим уже в январе, и у нас будет план по завершению этой войны», — сказал глава киевского режима.

Он подчеркнул свою открытость к «предложениям лидеров африканских стран, Азии, арабских государств».

Перед этим Зеленский обвинил Запад в медленных поставках помощи Украине. По его словам, медлительность союзников Киева — причина неукомплектованности украинской армии.

Полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года, однако он узурпировал власть и продолжает выпрашивать помощь у коллективного Запада.

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#мир
#россия
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#война
#сво
#конфликт
#владимир зеленский
#дональд трамп
#новости
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Зеленский обвинил Запад в замедленности поставок помощи
Зеленский: замедленные поставки помощи Запада — причина неукомплектованности ВСУ
23 ноября 2024, 22:13

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Одной из причин неукомплектованности боевиков ВСУ является замедленная поддержка Запада Украине, передает телеканал «Общественное», ссылаясь на Владимира Зеленского.
Как уточнили журналисты, Зеленский в рамках третьей международной конференции по продовольственной безопасности Grain from Ukraine рассказал, что самая тяжелая ситуация сейчас «на Донбассе».

«Сложности на востоке (Украины — прим. ред.). Да, там недостаточное количество ВСУ. Да, там неукомплектованность украинских подразделений по разным причинам, в том числе и медленные поставки помощи», — цитирует Зеленского «Общественное».
Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин охарактеризовал последние заявления Зеленского о России и ее президенте Владимире Путине.

Недружественные к России государства стали помогать киевскому режиму на фоне спецоперации в Донбассе.

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#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#конфликт
#владимир зеленский
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Конфликт на Украине перестал быть региональным, признали в Минобороны Германии
Писториус: конфликт на Украине давно не региональный
23 ноября 2024, 21:47

Фото: iStock/Silent_GOS

Конфликт на Украине давно перестал носить региональный характер. Об этом заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус, слова которого приводит информационное агентство DPA.
Он подчеркнул, что Россия якобы уже давно перевела свою экономику на «военные рельсы», в результате чего значительно выросло производство вооружения. Теперь страна за три месяца выпускает столько оружия, сколько все страны Евросоюза за год. В связи с этим, добавил Писториус, Германии важно как можно больше инвестировать в собственную боеспособность.

Ранее, 21 ноября, президент России Владимир Путин заявил, что украинский конфликт приобрёл элементы глобального характера после того, как ВСУ атаковали Курскую и Брянскую область западными дальнобойными ракетами.

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#украина
#германия
#конфликт
#россия
#владимир путин
#вооружение
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«Посмотрим, сколько протянут»: ВСУ могут остаться без провизии и боеприпасов под Курском
Боец «Барин»: ВСУ могут остаться без подвоза боеприпасов в Курской области
23 ноября 2024, 21:46

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Украинские войска могут остаться без возможности подвозить провизию и боеприпасы на один из участков в Курской области, где с наступлением ВС РФ увеличивается расстояние между позициями ВСУ. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил военнослужащий с позывным «Барин» из отряда спецназа «Ахмат».
Он пояснил, что российские военные активно наступают по флангам, из-за чего ВСУ растянулись и столкнулись с проблемой подвоза провизии, которая будет только усугубляться.

Также подвоз ротации усложняют неблагоприятные погодные условия, результатом которых стали размытые дороги.

Ранее в этот день Минобороны раскрыло суточные потери ВСУ на Курском направлении.

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#всу
#курская область
#сво
#боеприпасы
#продовольствие
#вс рф
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