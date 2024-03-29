Кузякин: Российские FPV-дроны «Джокер» заставили сдаться в плен роту ВСУ

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Российские FPV-дроны «Джокер» заставили сдаться в плен целую роту ВСУ. Об этом заявил гендиректор предприятия-разработчика данных беспилотников «Центр комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.
Массовое применение FPV дронов вызвало дестабилизацию в рядах украинской армии и заставило сразу 60 военнослужащих сдаться в плен ВС РФ.
Солдаты выстроились в классическую линию обороны, ожидая традиционного боя с противотанковыми расчетами, пулеметными гнездами, РПГ, их шокировало использование FPV дронов.
Ранее Дрон ВСУ атаковал Управление МВД в Белгороде, по сведениям оперативных служб, в числе пострадавших есть женщина, она была госпитализирована. Об этом сообщил губернатор Белгородской области.
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Мария Федоровцева