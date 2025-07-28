Российский военкор ужаснулся от «гениального» предложения Украины по обмену

28 июля 2025, 15:06

Военкор Коц: Украина предложила обменять останки воинов СССР на пленных ВСУ

Фото: istockphoto/Diy13

Украина предложила обменять останки советских воинов на украинских пленных боевиков.





Об этом в личном telegram-канале написал российский военкор Александр Коц. Он уточнил, что с такой инициативой выступил мэр Львова.



