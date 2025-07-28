Российский военкор ужаснулся от «гениального» предложения Украины по обмену
Военкор Коц: Украина предложила обменять останки воинов СССР на пленных ВСУ
Украина предложила обменять останки советских воинов на украинских пленных боевиков.
Об этом в личном telegram-канале написал российский военкор Александр Коц. Он уточнил, что с такой инициативой выступил мэр Львова.
«Украина торгует останками своих Героев. Недавно мэр Львова выступил с «гениальной» инициативой обменять останки 355 советских воинов, эксгумированных из солдатских могил на мемориальном комплексе «Холм Славы», на живых украинских военнопленных», — написал Коц.Он добавил, что среди эксгумированных было шесть героев СССР, родившихся на территориях нынешней Украины. Со слов военкора, на мемориале захоронили десятки других бойцов СССР украинского происхождения. По данным Коца, их могилы разграбили нынешние львовские власти.