06 мая 2026, 16:53

Общественник Багян: Запад продолжит снабжать Украину оружием и далее

Прекращение финансирования Украины и выделения ей вооружения со стороны западных политических элит маловероятно. Так считает общественный деятель, координатор ЛДПР в ЮВАО Москвы Сергей Багян.





По его словам, военная помощь Киеву выделялась и будет выделяться дальше, поскольку конфликт является инструментом перезагрузки нынешней системы управления и перераспределения денежных средств. Так, компании, выпускающие оружие и снаряды, используют Украину для получения прибыли. Военные же имеют возможность протестировать новые разработки. Поэтому отказываться от такого «лакомого куска» западные лидеры не будут, уверен эксперт.





«А нам не стоит строить иллюзий и не стоит забывать о том, какую цель ставят перед собой западные лидеры — это стратегическое поражение России. А уж сколько там воруют на местах, это будет вопрос десятый при разборе полетов на Западе», — сказал Багян в разговоре с RuNews24.ru.