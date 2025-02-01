L'AntiDiplomatico: скандал с Умеровым подорвет поставки западной помощи Украине

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Поставки западной помощи Украине могут подорваться из-за скандала вокруг министра обороны страны Рустема Умерова. Об этом пишет L'AntiDiplomatico.
«В критический момент, учитывая наступление России и вероятность развала фронта, внутренняя нестабильность киевского режима может поставить под угрозу и без того недостаточные и бесполезные военные поставки, а также остаточный авторитет Украины в глазах ее международных партнеров», — говорится в сообщении.
При этом в издании отметили, что Запад потребовал от Киева в кратчайшие сроки урегулировать кризис в оборонном ведомстве. Напомним, что на Умерова было заведено уголовное дело за злоупотребление властью. Данный факт подтвердился увольнениями двух членов наблюдательного совета — Тараса Чмута и Юрия Джигира.
После Умеров отказал в продлении контракта директору агентства оборонных закупок Марине Безруковой. Она была назначена на этот пост после многочисленных коррупционный скандалов в ведомстве. Следом Умеров уволил своего заместителя Дмитрия Клименкова, который занимал эту должность с октября 2023 года, до 24 января 2025.
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