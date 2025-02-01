Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Reuters: Трамп обсуждает проведение выборов на Украине в рамках перемирия с РФ

Reuters: Трамп обсуждает проведение выборов на Украине в рамках перемирия с РФ

Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Команда президента США Дональда Трампа обсуждает с Киевом проведение на Украине президентских выборов в рамках перемирия с Россия. Об этом пишут в Reuters.


«Келлог и другие чиновники Белого дома в последние дни обсуждали побуждение Украины согласиться на выборы в рамках начального перемирия с Россией. <…> Если на Украине пройдут президентские выборы, победитель мог бы взять на себя согласование долгосрочной сделки с Москвой», — сообщают в агентстве.

Напомним, что срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Отмену выборов он объяснил военным положением и всеобщей мобилизацией. При этом президент РФ Владимир Путин назвал единственной легитимной властью на Украине парламент и спикера Рады.

Читайте также:

Военкор назвал гарантии мира, которые нужны России

«Не будем обольщаться»: стало известно, откажутся ли США от Украины

Келлог: Трамп хочет создать России и Украине рычаги для мирных переговоров
#выборы
#сша
#владимир путин
#президент
#сделки
#чиновники
#парламент
#рф
#трамп
#украина
L'AntiDiplomatico: скандал с Умеровым подорвет поставки западной помощи Украине
01 февраля 2025, 23:50

Фото: iStock/alzay

Поставки западной помощи Украине могут подорваться из-за скандала вокруг министра обороны страны Рустема Умерова. Об этом пишет L'AntiDiplomatico.
«В критический момент, учитывая наступление России и вероятность развала фронта, внутренняя нестабильность киевского режима может поставить под угрозу и без того недостаточные и бесполезные военные поставки, а также остаточный авторитет Украины в глазах ее международных партнеров», — говорится в сообщении.

При этом в издании отметили, что Запад потребовал от Киева в кратчайшие сроки урегулировать кризис в оборонном ведомстве. Напомним, что на Умерова было заведено уголовное дело за злоупотребление властью. Данный факт подтвердился увольнениями двух членов наблюдательного совета — Тараса Чмута и Юрия Джигира.

После Умеров отказал в продлении контракта директору агентства оборонных закупок Марине Безруковой. Она была назначена на этот пост после многочисленных коррупционный скандалов в ведомстве. Следом Умеров уволил своего заместителя Дмитрия Клименкова, который занимал эту должность с октября 2023 года, до 24 января 2025.

Читайте также:

Reuters: Трамп обсуждает проведение выборов на Украине в рамках перемирия с РФ

«Не будем обольщаться»: стало известно, откажутся ли США от Украины

Больных шизофренией начали признавать пригодными к службе в ВСУ
#сша
#военные
#уголовное поставки
#всу
#запад
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ ударили ракетами по школе-интернату в Судже, а после обвинили в этом ВС РФ
01 февраля 2025, 23:21

Фото: iStock/vadimrysev

Украинская армия ударила четырьмя ракетами по школе-интернату в Судже, после чего обвинила в этом ВС РФ. Об этом сообщают «Военкоры Русской весны».
«Похоже, украинские нацисты взорвали школу в оккупированной Судже, где содержали пленных жителей», — пишут в telegram-канале.

Под завалами может находиться до 100 человек. По информации Lpr1, всего было выпущено четыре ракеты, которые прилетели с территории Сумской области. На канале «Военкоры Русской весны» предположили, что таким образом украинская армия пытается скрыть улики своих преступлений на территории России. По информации источника, ранее ВСУ свозили в интернат тела замученных и убитых россиян.

При этом украинская сторона заявила, что удар по школе был нанесен российской армией. Официальной информации о происшествии пока не поступало.

Читайте также:

В Курской области назвали число пропавших без вести жителей

Военкор назвал гарантии мира, которые нужны России

Больных шизофренией начали признавать пригодными к службе в ВСУ
#армия
#всу
#ракеты
#удар
#тела
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Курской области назвали число пропавших без вести жителей
Около 2 тысяч человек числятся пропавшими без вести в Курской области
01 февраля 2025, 21:48

Фото: iStock/syahrir maulana

В Курской области продолжаются подсчёты пропавших без вести жителей, с которыми не могут связаться их родственники. На данный момент их число составляет порядка двух тысяч человек, сообщили в правительстве региона.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что вместе с врио курского губернатора Александром Хинштейном составляет список жителей приграничных территорий, которые в августе прошлого года атаковали ВСУ. Глава региона отметил, что готовый список будет размещён на ресурсах правительства области и других платформах.

В настоящее время в комитет региональной безопасности поступило более 10 списков от УМВД, уполномоченного по правам человека, Красного креста, органов МСУ, волонтёров и родственников пропавших. После проведённой проверки списки были объединены. В результате насчитали около двух тысяч пропавших.

Сверка полученных данных и уточнение списка продолжается, подчеркнули в правительстве.

Читайте также:

Участник СВО Бой: командир штурмовиков Микич спасал жизни бойцам, рискуя своей

Экс-сотрудник спецслужб назвал численность ВСУ после завершения СВО, которая устроит Россию

Российские войска взяли под контроль Крымское в ДНР
#курская область
#проверки
#контроль
#уполномоченный
#жители
#александр хинштейн
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Военкор назвал гарантии мира, которые нужны России
Военкор Кубатьян: роспуск ВСУ и запрет нацизма являются гарантиями для России
01 февраля 2025, 19:45

Фото: iStock/IherPhoto

Роспуск ВСУ и запрет на нацистскую идеологию являются для России главными гарантиями мира в украинском конфликте. Об этом заявил военкор Григорий Кубатьян в беседе с «Татар-информом».
«Какие могут быть гарантии мира? Слово Зеленского ничего не стоит. Слово американцев тоже стоит немного. Сегодня с ними мир, а завтра они захотят включить в свой состав Гренландию, Канаду или Австралию. Гарантия мира – это отсутствие физической возможности на нас снова напасть. Это роспуск украинской армии и запрет нацистской идеологии», — поделился военкор.
По его мнению, сейчас смысл жизни киевского режима — причинение ущерба России вопреки собственным потерям, своего рода «извращенный культ самопожертвования». Такое соседнее государство, подчеркнул он, нам не нужно, и не важно будет ли оно поделено между соседями, или сохранит независимость.
«Многие бойцы устали, им хочется домой. Особенно мобилизованным. Боевые действия должны закончиться и хотелось бы, чтобы это случилось побыстрее. Каждый день войны – это трагедии и смерти. Но если мир будет скороспелым, и мы замрем на линии, на которой стоим сейчас, то не достигнем поставленных целей», — добавил он.
Читайте также:

«Не будем обольщаться»: стало известно, откажутся ли США от Украины

Участник СВО Бой: командир штурмовиков Микич спасал жизни бойцам, рискуя своей

Подготовка к прорыву обороны ВСУ в Курской области, взятие под контроль Махновки, Новомлынска и Нововасилевки: последние новости СВО
#сша
#контроль
#запрет
#государство
#мир
#новости
#сво
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Не будем обольщаться»: стало известно, откажутся ли США от Украины
Экономист Дудчак: Трамп не остановит помощь Киеву, но переложит часть на Европу
01 февраля 2025, 19:22

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Администрация президента США Дональда Трампа не станет полностью останавливать помощь Украине, но, возможно, переложит значительную ее часть на плечи Европы. Об этом заявил член международного общественного движения «Другая Украина», экономист Александр Дудчак, подчеркнув, что «нам не стоит обольщаться».
«Администрация Трампа не остановит помощь Киеву, то, что сейчас определенные сложности возникли на Украине, не означает, что будет полностью остановлена помощь, ну или то, что они называют помощью. Возможно, в значительной степени она будет перенесена на плечи европейцев — правда, как они это будут тянуть, тоже сложно представить», — пояснил эксперт в беседе с «Известиями».
В то же время политолог Сергей Марков рассказал о судьбе российских военных баз в Сирии. В разговоре с Общественной Службой Новостей аналитик подчеркнул, что этот вопрос сейчас зависит от переговоров с Турцией и президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.
«Сирийское правительство рассчитывает на несколько финансовых источников — во-первых, Турция и Катар. Турция наиболее влиятельная сейчас в Сирии. Во-вторых, Саудовская Аравия и ОАЭ, они предлагают Сирии отказаться от помощи Турции и тогда готовы будут платить. России дороги базы в Сирии, но помимо Сирии Россия строит базу в Ливии и планирует с Египтом», — поделился Марков.
Читайте также:

Дмитрий Медведев ответил одной «дегенеративной европейской твари»

Стало известно, кто мог готовить покушение на Путина

Трамп хочет ввести пошлины на товары ЕС из-за «ужасного отношения» к США
#россия
#эксперт
#помощь
#дороги
#правительство
#администрация
#турция
#политолог
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Участник СВО Бой: командир штурмовиков Микич спасал жизни бойцам, рискуя своей
01 февраля 2025, 19:16

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Участник СВО с позывным Бой рассказал о командире штурмовой роты из Абхазии Владимире Харабуа, который погиб в январе 2024 года, вызвав огонь себя, чтобы прикрыть своих бойцов. Бой служил вместе с ним на протяжении двух лет.
По его словам, Микич (позывной Харабуа) был подполковником Центра спецназначения Службы госбезопасности Абхазии, ушел на СВО в феврале 2022 года в качестве добровольца.
«Помню, как он, рискуя собой, первый раз вытащил меня с поля боя, когда обстрел начался. Он был грамотным командиром, каждого своего бойца берег как сына родного. Благодаря этому я и выжил эти два года», — поделился Бой в беседе с RT.
Военный добавил, что Микич получал тяжелые ранения не менее пяти раз, но все равно из раза в раз возвращался в зону СВО после восстановления. Командир участвовал в штурме Авдеевки, Васильевки и Верхнеторецкого.
«Помню, мы промзону брали в Авдеевке, он получил осколочные ранения в спину, но все равно не бросал гранатомет, продолжал уничтожать противника. С позиций тоже, хоть и раненый, всегда выходил последним, убедившись, что с его группой все нормально», — отметил он.
Владимир Харабуа награжден Георгиевскими крестами I и II степени в России и орденом Мужества в Абхазии.

Читайте также:

Военэксперт назвал главные преимущества Су-57 перед F-22 и F-35

МО: Российские войска нанесли групповой удар по объектам энергетики Украины

Подготовка к прорыву обороны ВСУ в Курской области, взятие под контроль Махновки, Новомлынска и Нововасилевки: последние новости СВО
#контроль
#новости
#сво
#всу
#обстрел
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Общественная палата России: За геноцид русских — смертная казнь
Рогов: Возможны новые зверства ВСУ в Курской области
01 февраля 2025, 18:51

Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

Со временем может появиться информация о новых случаях зверского обращения с мирным населением Курской области со стороны ВСУ, подобные тем, что зафиксированы в населенном пункте Русское Поречное.
Об этом заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов корреспонденту РИА Новости.

«Истинные масштабы зверств ВСУ во всем приграничье и в районе Суджи еще предстоит установить», — подчеркнул он.

Причастные к геноциду русских людей, как это случилось в Русском Поречном, не должны остаться безнаказанными. Член Общественной палаты выступил за смертную казнь для виновных в расправах.

Ранее военный корреспондент Александр Коц рассказывал, что работающие в селе Русское Поречное Курской области судмедэксперты испытывают тяжелые психологические перегрузки. Порой им с трудом удаётся сдерживать слёзы при исследовании тел погибших от рук ВСУ мирных жителей.

Читайте также:

«Какую боль испытали люди!»: Эксперты об исследовании тел мирных жителей в Курской области

Боевики ВСУ убивали жителей Русского Поречного, которые пытались оказать сопротивление

СК установил личности бойцов ВСУ, убивших 22 жителя курского села
#новости
#всу
#владимир рогов
#рф
#курская область
#общественная палата
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Больных шизофренией начали признавать пригодными к службе в ВСУ
01 февраля 2025, 17:59

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Больных шизофренией начали признавать пригодными к службе в ВСУ после прохождения формальных врачебных комиссий. Об этом сообщил сотрудник ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине) по имени Владимир, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Мужчина рассказал, что после ранения в зоне боевых действий перешёл работать в ТЦК. Он отметил, что людей с инвалидностью признаю пригодными к службе в рядах украинской армии после прохождения лечебных комиссий, которые, по факту, являются формальностью.

В качестве примера Владимир привёл историю украинца, которого мобилизовали таким образом. Причём, решение не было отменено даже после того, как его родственники предоставили справки о наличии у мобилизованного пожизненной инвалидности из-за параноидальной шизофрении, диагностированной в 2011 году.

Также сотрудник военкомата подчеркнул, что нарушители правил военного учёта «проходят ВЛК без очереди, в максимально упрощенном режиме».

Читайте также:

На Украине неизвестный застрелил сотрудника ТЦК

«Решили, что умер»: Сотрудники ТЦК похитили и избили сына антироссийской писательницы с Украины

Экс-сотрудник спецслужб назвал численность ВСУ после завершения СВО, которая устроит Россию
#всу
#военком
#мобилизация
#сотрудники
#справки
#заболевания
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Хинштейн: Один человек погиб в результате очередной атаки ВСУ на Курскую область
01 февраля 2025, 16:53

Фото: istockphoto/Dragon Claws

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника атаковали автомобиль в Кореневском районе Курской области. В результате мирный житель получил ранения, несовместимые с жзнью.
Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн своём телеграм-канале он уточнил, что инцидент произошёл неподалёку от населённого пункта Снагость. В гражданском автомобиле ехали трое жителей Глушковского района — пожилые супруги-пенсионеры и их сосед. Дрон атаковал при подъезде к селу. Сидевший за рулём хозяин автомобиля погиб. Хинштейн уточнил, что из-за продолжающихся боевых действий тело пока не удалось эвакуировать.

Супруга погибшего не пострадала и от медицинской помощи отказалась, сообщил врио губернаатора. Второй пассажир, мужчина 1981 года рождения, получил серьёзные ранения. Он был экстренно доставлен в Рыльскую ЦРБ, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Затем вертолётом санитарной авиации пациента перевезли в Областную клиническую больницу. Врачи делают всё возможное для спасения его жизни, заключил Хинштейн.

Читайте также:

«Какую боль испытали люди!»: Эксперты об исследовании тел мирных жителей в Курской области

В Минобороны назвали число уничтоженных за ночь беспилотников ВСУ

Боевики ВСУ убивали жителей Русского Поречного, которые пытались оказать сопротивление
#пенсионеры
#врачи
#дрон
#пассажир
#эксперты
#супруги
#мужчина
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате