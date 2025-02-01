Reuters: Трамп обсуждает проведение выборов на Украине в рамках перемирия с РФ

Участник СВО с позывным Бой рассказал о командире штурмовой роты из Абхазии Владимире Харабуа, который погиб в январе 2024 года, вызвав огонь себя, чтобы прикрыть своих бойцов. Бой служил вместе с ним на протяжении двух лет.