Reuters: Трамп обсуждает проведение выборов на Украине в рамках перемирия с РФ

Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)
Команда президента США Дональда Трампа обсуждает с Киевом проведение на Украине президентских выборов в рамках перемирия с Россия. Об этом пишут в Reuters.
«Келлог и другие чиновники Белого дома в последние дни обсуждали побуждение Украины согласиться на выборы в рамках начального перемирия с Россией. <…> Если на Украине пройдут президентские выборы, победитель мог бы взять на себя согласование долгосрочной сделки с Москвой», — сообщают в агентстве.
Напомним, что срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Отмену выборов он объяснил военным положением и всеобщей мобилизацией. При этом президент РФ Владимир Путин назвал единственной легитимной властью на Украине парламент и спикера Рады.
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Иван Мусатов