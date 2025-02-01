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«Не будем обольщаться»: стало известно, откажутся ли США от Украины

Экономист Дудчак: Трамп не остановит помощь Киеву, но переложит часть на Европу
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Администрация президента США Дональда Трампа не станет полностью останавливать помощь Украине, но, возможно, переложит значительную ее часть на плечи Европы. Об этом заявил член международного общественного движения «Другая Украина», экономист Александр Дудчак, подчеркнув, что «нам не стоит обольщаться».
«Администрация Трампа не остановит помощь Киеву, то, что сейчас определенные сложности возникли на Украине, не означает, что будет полностью остановлена помощь, ну или то, что они называют помощью. Возможно, в значительной степени она будет перенесена на плечи европейцев — правда, как они это будут тянуть, тоже сложно представить», — пояснил эксперт в беседе с «Известиями».
В то же время политолог Сергей Марков рассказал о судьбе российских военных баз в Сирии. В разговоре с Общественной Службой Новостей аналитик подчеркнул, что этот вопрос сейчас зависит от переговоров с Турцией и президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.


«Сирийское правительство рассчитывает на несколько финансовых источников — во-первых, Турция и Катар. Турция наиболее влиятельная сейчас в Сирии. Во-вторых, Саудовская Аравия и ОАЭ, они предлагают Сирии отказаться от помощи Турции и тогда готовы будут платить. России дороги базы в Сирии, но помимо Сирии Россия строит базу в Ливии и планирует с Египтом», — поделился Марков.
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Участник СВО Бой: командир штурмовиков Микич спасал жизни бойцам, рискуя своей
01 февраля 2025, 19:16

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Участник СВО с позывным Бой рассказал о командире штурмовой роты из Абхазии Владимире Харабуа, который погиб в январе 2024 года, вызвав огонь себя, чтобы прикрыть своих бойцов. Бой служил вместе с ним на протяжении двух лет.
По его словам, Микич (позывной Харабуа) был подполковником Центра спецназначения Службы госбезопасности Абхазии, ушел на СВО в феврале 2022 года в качестве добровольца.
«Помню, как он, рискуя собой, первый раз вытащил меня с поля боя, когда обстрел начался. Он был грамотным командиром, каждого своего бойца берег как сына родного. Благодаря этому я и выжил эти два года», — поделился Бой в беседе с RT.
Военный добавил, что Микич получал тяжелые ранения не менее пяти раз, но все равно из раза в раз возвращался в зону СВО после восстановления. Командир участвовал в штурме Авдеевки, Васильевки и Верхнеторецкого.
«Помню, мы промзону брали в Авдеевке, он получил осколочные ранения в спину, но все равно не бросал гранатомет, продолжал уничтожать противника. С позиций тоже, хоть и раненый, всегда выходил последним, убедившись, что с его группой все нормально», — отметил он.
Владимир Харабуа награжден Георгиевскими крестами I и II степени в России и орденом Мужества в Абхазии.

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#обстрел
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Общественная палата России: За геноцид русских — смертная казнь
Рогов: Возможны новые зверства ВСУ в Курской области
01 февраля 2025, 18:51

Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

Со временем может появиться информация о новых случаях зверского обращения с мирным населением Курской области со стороны ВСУ, подобные тем, что зафиксированы в населенном пункте Русское Поречное.
Об этом заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов корреспонденту РИА Новости.

«Истинные масштабы зверств ВСУ во всем приграничье и в районе Суджи еще предстоит установить», — подчеркнул он.

Причастные к геноциду русских людей, как это случилось в Русском Поречном, не должны остаться безнаказанными. Член Общественной палаты выступил за смертную казнь для виновных в расправах.

Ранее военный корреспондент Александр Коц рассказывал, что работающие в селе Русское Поречное Курской области судмедэксперты испытывают тяжелые психологические перегрузки. Порой им с трудом удаётся сдерживать слёзы при исследовании тел погибших от рук ВСУ мирных жителей.

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#новости
#всу
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#рф
#курская область
#общественная палата
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Больных шизофренией начали признавать пригодными к службе в ВСУ
01 февраля 2025, 17:59

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Больных шизофренией начали признавать пригодными к службе в ВСУ после прохождения формальных врачебных комиссий. Об этом сообщил сотрудник ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине) по имени Владимир, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Мужчина рассказал, что после ранения в зоне боевых действий перешёл работать в ТЦК. Он отметил, что людей с инвалидностью признаю пригодными к службе в рядах украинской армии после прохождения лечебных комиссий, которые, по факту, являются формальностью.

В качестве примера Владимир привёл историю украинца, которого мобилизовали таким образом. Причём, решение не было отменено даже после того, как его родственники предоставили справки о наличии у мобилизованного пожизненной инвалидности из-за параноидальной шизофрении, диагностированной в 2011 году.

Также сотрудник военкомата подчеркнул, что нарушители правил военного учёта «проходят ВЛК без очереди, в максимально упрощенном режиме».

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#заболевания
#украина
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Хинштейн: Один человек погиб в результате очередной атаки ВСУ на Курскую область
01 февраля 2025, 16:53

Фото: istockphoto/Dragon Claws

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника атаковали автомобиль в Кореневском районе Курской области. В результате мирный житель получил ранения, несовместимые с жзнью.
Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн своём телеграм-канале он уточнил, что инцидент произошёл неподалёку от населённого пункта Снагость. В гражданском автомобиле ехали трое жителей Глушковского района — пожилые супруги-пенсионеры и их сосед. Дрон атаковал при подъезде к селу. Сидевший за рулём хозяин автомобиля погиб. Хинштейн уточнил, что из-за продолжающихся боевых действий тело пока не удалось эвакуировать.

Супруга погибшего не пострадала и от медицинской помощи отказалась, сообщил врио губернаатора. Второй пассажир, мужчина 1981 года рождения, получил серьёзные ранения. Он был экстренно доставлен в Рыльскую ЦРБ, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Затем вертолётом санитарной авиации пациента перевезли в Областную клиническую больницу. Врачи делают всё возможное для спасения его жизни, заключил Хинштейн.

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#курская область
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Экс-сотрудник спецслужб назвал численность ВСУ после завершения СВО, которая устроит Россию
«МК»: ВСУ могут насчитывать не более 200 тысяч человек после СВО
01 февраля 2025, 15:51

Фото: iStock/Irina Piskova

Военный эксперт, член президиума «Офицеров России» полковник в запасе Тимур Сыртланов предположил, какая численность ВСУ устроила бы Россию после завершения СВО. Об этом он сообщил в беседе с «МК».
Экс-сотрудник спецслужб напомнил об условиях, поставленных президентом России Владимиром Путиным для завершения конфликта. В их числе полный вывод украинских войск из ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Сыртланов также предположил, что в ходе мирных переговоров будет поднят вопрос о безъядерном и внеблочном статусе Украины.

Кроме того, военэксперт назвал численность личного состава ВСУ после завершения конфликта. По его словам, Россию устроило бы, если бы украинская армия насчитывала не более 200 тысяч бойцов.

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На Украине неизвестный застрелил сотрудника ТЦК
01 февраля 2025, 14:06

Фото: iStock/Olena Bartienieva

На Украине неизвестный расправился с сотрудником ТЦК (территориальный центр комплектования, местный аналог военкомата). Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Сухопутных войск Украины.
Нападение произошло 1 февраля на заправке около города Припяти в Полтавской области. Известно, что сотрудник ТЦК до этого задержал нескольких военнообязанных и вёз их в учебный центр.

После нападения неизвестный сбежал вместе с одним из мобилизованных. Сотрудник военкомата получил ранения, не совместимые с жизнью.

Ранее представители бизнеса на Украине призвали защитить забронированных сотрудников от мобилизации. Они подчеркнули, что противоправная деятельность сотрудников ТЦК приводит к остановке предприятий, что негативно сказывается на экономике страны.

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Военэксперт назвал главные преимущества Су-57 перед F-22 и F-35
Генерал Попов: Су-57 превосходит F-35 в маневренности и дальности радаров
01 февраля 2025, 14:00

Фото: iStock/Marina Denisenko

Российский истребитель пятого поколения Су-57 превосходит американские F-22 и F-35 по соотношению цены и качества, а также в маневренности. Об этом заявил заслуженный военный летчик РФ генерал-майор в отставке Владимир Попов. По его словам, СУ-57 также имеет более совершенный радар.
В беседе с NEWS.RU эксперт подчеркнул, что из воздушного боя на расстоянии в 30 километров победителем выйдет российский истребитель.
«Су-57 превосходит F-22 и F-35 по соотношению «цена — качество». Кроме того, Cу-57 значительно превосходит F-22 и F-35 по маневренности. Это важнейший показатель, если дело дойдет до ближнего воздушного боя в пределах 30–50 км или меньше, на расстоянии пушечного выстрела. Здесь выигрывает Су-57. Эти расчеты провели сами американцы», — пояснил генерал.
Попов предположил, что российским инженерам еще нужно улучшить двигатели у истребителя, чтобы добиться меньшего расхода топлива и увеличения максимальной тяги. После такой модернизации Су-57 будет практически во всем превосходить западные аналоги.

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МО: Российские войска нанесли групповой удар по объектам энергетики Украины
01 февраля 2025, 13:52

Фото: istockphoto/MikeMareen

Армия России минувшей ночью нанесла удар по объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающей работу предприятий военно-промышленного комплекса.
Об этом сообщили представители пресс-службы министерства обороны РФ во время ежедневного брифинга о ситуации в зоне спецоперации. Отмечается, что удар нанесен с использованием высокоточного оружия большой дальности. Все намеченные цели достигнуты, объекты поражены.

Ранее в Минобороны сообщали, что российские войска нанесли удар по инфраструктуре военных аэродромов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, были поражены цеха производства, склады хранения и места сборки беспилотников и безэкипажных катеров. Атака производилась при помощи оперативно-тактической авиации, ударных дронов, ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ.

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Российские войска взяли под контроль Крымское в ДНР
01 февраля 2025, 13:18

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Вооружённые силы России освободили населённый пункт Крымское в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что взять посёлок под контроль удалось благодаря активным и успешным наступательным действиям подразделения группировки войск «Центр».

Населённый пункт Крымское находится к северу от Дзержинска, который является мощным укрепрайоном ВСУ с развитой железнодорожной сетью. В городе ВСУ закрепились ещё в 2014 году. Именно отсюда войска противника ведут регулярные обстрелы одного из крупнейших городов региона – Горловки.

В понедельник глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВС РФ продолжают продвигаться к Дзержинску, где у ВСУ остался последний укрепрайон.

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