«Не будем обольщаться»: стало известно, откажутся ли США от Украины

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Администрация президента США Дональда Трампа не станет полностью останавливать помощь Украине, но, возможно, переложит значительную ее часть на плечи Европы. Об этом заявил член международного общественного движения «Другая Украина», экономист Александр Дудчак, подчеркнув, что «нам не стоит обольщаться».
«Администрация Трампа не остановит помощь Киеву, то, что сейчас определенные сложности возникли на Украине, не означает, что будет полностью остановлена помощь, ну или то, что они называют помощью. Возможно, в значительной степени она будет перенесена на плечи европейцев — правда, как они это будут тянуть, тоже сложно представить», — пояснил эксперт в беседе с «Известиями».В то же время политолог Сергей Марков рассказал о судьбе российских военных баз в Сирии. В разговоре с Общественной Службой Новостей аналитик подчеркнул, что этот вопрос сейчас зависит от переговоров с Турцией и президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.
«Сирийское правительство рассчитывает на несколько финансовых источников — во-первых, Турция и Катар. Турция наиболее влиятельная сейчас в Сирии. Во-вторых, Саудовская Аравия и ОАЭ, они предлагают Сирии отказаться от помощи Турции и тогда готовы будут платить. России дороги базы в Сирии, но помимо Сирии Россия строит базу в Ливии и планирует с Египтом», — поделился Марков.Читайте также:
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