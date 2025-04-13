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Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что Запад дает заднюю по конфликту на Украине. Об этом журналистка сказала в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
«Все ведет к завершению войны. И они в общем-то дают заднюю, я имею ввиду Запад по сравнению с тем, как они вели себя все предыдущие три года, это довольно-таки очевидно», — сказала Симоньян.
Ранее журналистка предположила, что украинский конфликт может закончиться уже в этом году. Симоньян ответила, что странам пора начать выстраивать дружеские отношения с Россией.
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Иван Мусатов