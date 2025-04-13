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Симоньян: Запад дает заднюю по конфликту на Украине

Фото: iStock/sandsun

Фото: iStock/sandsun

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что Запад дает заднюю по конфликту на Украине. Об этом журналистка сказала в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
«Все ведет к завершению войны. И они в общем-то дают заднюю, я имею ввиду Запад по сравнению с тем, как они вели себя все предыдущие три года, это довольно-таки очевидно», — сказала Симоньян.

Ранее журналистка предположила, что украинский конфликт может закончиться уже в этом году. Симоньян ответила, что странам пора начать выстраивать дружеские отношения с Россией.

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Симоньян: удар в Сумах пришелся на скопление военных, мучавших людей в Курске
14 апреля 2025, 00:34

Фото: iStock/Olena_Z

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что недавний удар в Сумах пришелся на скопление военных, мучавших людей в Курской области. Об этом журналист сказала в ходе эфира телеканала «Россия 1».
В своем комментарии Симоньян рассказала, что украинская сторона всегда будет делать подобные провокации с целью затянуть боевые действия. К тому же журналистка упомянула недавнюю статью издания The Times. Тон публикации по мнению Симоньян говорит о намерении Запада дать заднюю в украинском конфликте.

Поводом для слов журналистки стала недавняя информация о 32 погибших в Сумах. К тому же пострадали 84 человека.

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В небе над Курском взрывы из-за работы ПВО
13 апреля 2025, 23:48

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Курске слышны взрывы, предположительно из-за работы ПВО. Об этом сообщили жители города редакции «Радио 1».
Взрывы были слышны в районе 23:30. При этом сирена о воздушной опасности в городе не звучала. Информации о введении тревоги из-за ракетной атаки или атаки беспилотников также отсутствует. Официальные источники пока никак не комментировали данную информацию.

Ранее сообщалось об атаке дронов на Херсонскую область. Несколько украинских беспилотников были сбиты над акваториями Черного и Азовского морей.

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Симоньян: украинский конфликт может завершиться уже в этом году
13 апреля 2025, 23:26

Фото: iStock/Diy13

Редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что украинский конфликт может завершиться уже в этом году. Об этом она сказала в ходе эфира программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
«Пора домой всем. Пора дружить с нами. И я вас уверяю, если не произойдет ничего совершенно непредвиденного, то с божьей помощью в этом году закончится этот конфликт, который сейчас происходит, и мы еще увидим, как еще новые цари Иераклии на коленях будут снова просить Россию-матушку забрать их домой», — предположила Симоньян.

Помимо этого журналистка рассказала о завоевателях Южной Америки, которые желали получить золото с континента. К тому же Великобритания пыталась завладеть шафраном и драгоценными камнями в Индии. При этом Россия «прирастала землями» для защиты себя или кого-то.

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ТАСС: ВСУ убили своего офицера за переговоры с ВС РФ о сдаче в плен
13 апреля 2025, 23:13

Фото: iStock/Iryna Imago

ВСУ убили своего офицера за переговоры с российскими военными о сдаче в плен на территории Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря. Об этом сообщает ТАСС.
«Несколько дней назад нам стало известно, что офицер ВСУ, который вел переговоры с российской стороной, был зверски убит на территории монастырского комплекса. Вместе с украинским десантником пострадали и несколько его сослуживцев, поддержавших единственное правильное решение», — передает агентство.

Как оказалось, вместе с офицером пострадали несколько бойцов ВСУ, которые поддержали его. О том, что именно украинская армия сделала с солдатом, не сообщается.

Ранее командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» поделился новыми подробностями об операции «Поток» в Курской области.

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ВСУ атаковали дронами Херсонскую область, заявил Сальдо
13 апреля 2025, 22:40

Владимир Сальдо (Фото: kremlin.ru)

Боевики ВСУ устроили атаку дронами на Херсонскую область, заявил глава региона Владимир Сальдо, уточнив, что работает российская противовоздушная оборона.
«Прямо сейчас Херсонская область подвергается вражеской атаке беспилотниками. Работает система ПВО — зафиксированы сбития нескольких БПЛА над акваториями Чёрного и Азовского морей, а также в небе над Нижнесерогозским и Геническим муниципальными округами», — сказано в Telegram-канале чиновника.

Сальдо добавил, что есть прилеты по дорожной технике и коммунальной инфраструктуре. Данные о пострадавших сейчас уточняют. Херсонская область вошла в состав Российской Федерации по итогам сентябрьского референдума 2022 года. Киевский режим не признал результаты голосования и продолжил атаки указанной территории.

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