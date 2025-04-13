В Госдуме высказались о продлении США антироссийских санкций

Фото: istockphoto/designer491
Продление антироссийских санкций президентом США Дональдом Трампом на год — ожидаемый шаг, не несущий в себе никакой новизны, заявил «Ленте.ру» депутат Алексей Чепа. Парламентарий подчеркнул, что американские санкции распространяются на Россию с 1970-х годов, и никто не снимет их до конца.
«Другого невозможно было ожидать, потому что до мирного соглашения принятие другого решения вызвало бы шквал атак на Трампа и при этом повлияло бы на конечный результат соглашения. Это было бы хуже для нас», — сказал собеседник.Чепа добавил, что российской стороне не нужно резко отвечать на продление ограничений, а наоборот следует отнестись к этому спокойно. Дональд Трамп продлил действие указа об антироссийских санкциях от 15 апреля 2021 года, который подписывал прошлый президент США Джо Байден.
Читайте также:
CNN Turk: переговоры РФ и Украины по Черному морю состоятся 15-16 апреля
В Кремле раскрыли, почему Киев не соблюдает мораторий на удары
В Кремле ответили на вопрос о будущей встрече Путина и Трампа
Никита Кротов