Москалькова раскрыла, о чём её просили пленные бойцы ВСУ

12 июля 2025, 15:28

Москалькова: пленные бойцы ВСУ просили о книгах, крестиках и Библии

Фото: iStock/Prostock-Studio

Украинские военнопленные просят о книгах, крестиках и Библии. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в беседе с РИА Новости.