Москалькова раскрыла, о чём её просили пленные бойцы ВСУ
Украинские военнопленные просят о книгах, крестиках и Библии. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в беседе с РИА Новости.
Она напомнила, что вместе с омбудсменом Верховной рады Дмитрием Лубинцом осуществляет взаимные посещения военнопленных и смотрит за условиями их содержания.
Москалькова рассказала, что пленным своевременно оказывается необходимая медицинская помощь, а также решаются гуманитарные вопросы. В ходе одного из посещений украинских пленных они обратились к ней с просьбой предоставить им крестики и Библии. Тогда водители сразу же были отправлены в ближайший храм, где закупили всё необходимое.
Омбудсмен добавила, что России крайне важно, чтобы российских военнопленных на Украине посещал Международный Комитет Красного Креста (МККК) и давал им возможность получать письма от близких.
Россия, по словам Москальковой, регулярно передаёт украинским пленным письма от их родственников.
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