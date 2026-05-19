В Госдуме рассказали о ежедневной работе по обмену военнопленными с Киевом

19 мая 2026, 13:55

Депутат Саралиев: ГД ежедневно работает над возвращением военнопленных на родину

Депутаты Госдумы каждый день работают над возвращением российских военнопленных на родину. Об этом сообщил представитель парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции (СВО), депутат ГД Шамсаил Саралиев.





Напомним, последний обмен пленными между конфликтующими сторонами состоялся 15 мая по схеме «205 на 205». Посредником в проведении обмена выступили Объединенные Арабские Эмираты. Позже в этот же день Россия передала Украине 526 тел украинских боевиков, получив взамен 41.





«Ни одного дня не проходит без обсуждения обменов военнопленными. Это именно то, чего ждут от нас их родственники. И, конечно же, когда ребята уже возвращаются, можно выдохнуть», — сказал Саралиев в разговоре с «Известиями».