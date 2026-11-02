Лантратова: регионы профинансируют помощь беженцам из Алёшек из своих бюджетов

02 ноября 2026, 13:33

Яна Лантратова (Фото: www.kremlin.ru)

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что регионы возьмут на себя заботу о беженцах из Алёшек и профинансируют все их нужды из своих бюджетов. Об этом она сообщила на пресс-конференции по итогам гуманитарной миссии.





По словам омбудсмена, регион курирует этот вопрос, а из регионального бюджета поступят выплаты и всё необходимое.

«В первую очередь понятно, что это и документы, и связь, и медицина. Детей нужно будет устраивать в школы, организовывать образовательный процесс», — сказала Яна Валерьевна.