Лантратова: регионы профинансируют помощь беженцам из Алёшек из своих бюджетов
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что регионы возьмут на себя заботу о беженцах из Алёшек и профинансируют все их нужды из своих бюджетов. Об этом она сообщила на пресс-конференции по итогам гуманитарной миссии.
По словам омбудсмена, регион курирует этот вопрос, а из регионального бюджета поступят выплаты и всё необходимое.
«В первую очередь понятно, что это и документы, и связь, и медицина. Детей нужно будет устраивать в школы, организовывать образовательный процесс», — сказала Яна Валерьевна.Лантратова отметила, что регулярно посещает пункты временного размещения (ПВР) в разных регионах. Она подчеркнула, что люди сразу получат возможность трудоустроиться при желании. Все эти вопросы находятся на контроле.
Государственный деятель добавила, что психологическую помощь получат те, кому она нужна. С медицинской точки зрения, по словам омбудсмена, есть люди с хроническими и серьёзными заболеваниями, требующими длительного лечения, и им обеспечат всё необходимое.