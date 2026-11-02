Яна Лантратова сообщила о визите представителей Ватикана во время миссии в Алёшках

02 ноября 2026, 13:51

Представители Папы Римского готовы помочь гуманитарной миссии в Алёшках

Яна Лантратова (Фото: Telegram / @lantratovaDOBRO)

Во время гуманитарной миссии в Алешках состоялись встречи с представителями Ватикана и кардиналами. Об этом рассказала Яна Лантратова на пресс-конференции международной медиагруппы «Россия Сегодня».