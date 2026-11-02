Яна Лантратова сообщила о визите представителей Ватикана во время миссии в Алёшках
Во время гуманитарной миссии в Алешках состоялись встречи с представителями Ватикана и кардиналами. Об этом рассказала Яна Лантратова на пресс-конференции международной медиагруппы «Россия Сегодня».
По её словам, представители Папы Римского следили за ходом мероприятия и выражали обеспокоенность его проведением. Лантратова отметила, что они также заявили о готовности оказать необходимую помощь. Она поблагодарила их за участие, добавив, что дальнейшее развитие этого взаимодействия покажет время.
При этом парламентарий подчеркнула, что главной задачей оставалась реализация гуманитарной миссии. По её оценке, мероприятие удалось провести на высоком уровне благодаря содействию российских военных и большой команды организаторов.
Лантратова уточнила, что миссия стала первым пробным мероприятием, поэтому организаторы серьёзно волновались за его ход. Однако, по её словам, обе стороны выполнили достигнутые договорённости, и всё прошло успешно.
Читайте также: